Sonuna Kadar Haklı Bir Tepki: Türkiye'de İlk Kez Baklava Deneyen Koreli Turistin Şaşkınlığı

Baklava, Türk mutfağının en öne çıkan ve en sevilen tatlarından biri. Küresel bir üne sahip olan bu tatlı, lezzeti ve benzersizliği ile ülkemiz hakkında akıllara gelen ilk şeylerden biri. Ülkemizi ziyaret eden turistlerin 'deneyimlenecek şeyler' listesinde ilk sıralarda yer alıyor haliyle. Baklavayı sevmeyen de yoktur muhtemelen.

Türkiye'yi ziyaret eden Koreli 'tyongeee' ilk kez baklava denediği anları kaydetti. Kadının yaşadığı şaşkınlığa pek çok kişi hak verdi.