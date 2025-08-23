onedio
Sonuna Kadar Haklı Bir Tepki: Türkiye'de İlk Kez Baklava Deneyen Koreli Turistin Şaşkınlığı

Pelin Yelda Göktepe
23.08.2025 - 17:01

Baklava, Türk mutfağının en öne çıkan ve en sevilen tatlarından biri. Küresel bir üne sahip olan bu tatlı, lezzeti ve benzersizliği ile ülkemiz hakkında akıllara gelen ilk şeylerden biri. Ülkemizi ziyaret eden turistlerin 'deneyimlenecek şeyler' listesinde ilk sıralarda yer alıyor haliyle. Baklavayı sevmeyen de yoktur muhtemelen.

Türkiye'yi ziyaret eden Koreli 'tyongeee' ilk kez baklava denediği anları kaydetti. Kadının yaşadığı şaşkınlığa pek çok kişi hak verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKwWn1...
Buradan izleyebilirsiniz;

Baklava, Türkiye’nin en sevilen tatlılarından biri olsa da yıllardır farklı ülkeler arasında sahiplenme tartışmalarına konu oluyor bildiğiniz üzere.

Özellikle Türkiye, Yunanistan ve bazı Orta Doğu ülkeleri, baklavanın kendi mutfak kültürlerinden doğduğunu savunuyor. Avrupa Birliği’nin 2013’te baklavayı “Türk ürünü” olarak tescillemesi bu tartışmaları daha da alevlendirmişti hatırlarsanız. Kimileri baklavayı Anadolu’nun binlerce yıllık katmerli hamur geleneğine dayandırırken, kimileri Osmanlı saray mutfağında şekillendiğini öne sürüyor. Bu çekişmeler ne kadar sürerse sürsün, baklavanın farklı kültürlerde sevilerek tüketilmesi onun ortak bir lezzet mirası olduğunun da göstergesi kabul ediliyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
