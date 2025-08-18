onedio
Konserde Yanındaki Dinleyicinin Şarkıya Eşlik Etmesinden Rahatsız Olan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Konserde Yanındaki Dinleyicinin Şarkıya Eşlik Etmesinden Rahatsız Olan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
18.08.2025

Konserler özellikle müzikseverlerin deşarj oldukları bir etkinlik. Müziğin sadece kulağa değil ruha da dokunduğu özel anlardan biri. Kalabalık bir topluluğun aynı şarkıya eşlik etmesi, coşkunun ve enerjinin katlanarak artmasını sağlıyor. Işıklar, sahne düzeni ve sanatçının canlı performansı, insanlara günlük hayatın stresinden uzaklaşıp keyifli dakikalar yaşama fırsatı sunuyor. Konserlerde paylaşılan bu atmosfer, müziğin birleştirici gücünü de hissettiriyor. Fakat bazen insanlar konserin ruhuna kendisini fazla kaptırabiliyor.

Bir kadın konserde yanındaki dinleyicinin şarkıya eşlik etmesinden rahatsız oldu ve o anları 'Sinirden ağlayacaktım neredeyse' notuyla paylaştı. Fakat bu paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Arkadaşlar lütfen çığlık atmayın. Konserde sizin sesinizi değil, sanatçının sesini duymak istiyoruz. Yanımdaki kız acilen konserden men edilmeli."

"Arkadaşlar lütfen çığlık atmayın. Konserde sizin sesinizi değil, sanatçının sesini duymak istiyoruz. Yanımdaki kız acilen konserden men edilmeli."

Kimileri sesi gerçekten rahatsız edici bulup genç kadına hak verirken kimileri ise konserlerin tam olarak bunun için gerçekleştiğini, insanların gün içinde bağırmayıp içinde tuttuklarını bağırma fırsatı bulduğunu savundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

