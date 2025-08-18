onedio
Bu Devirde Gerek Var mı? İzmir'de Bir Teyzenin Geleneksel Yöntemlerle Yaptığı Pekmez Sosyal Medyada Olay Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.08.2025 - 18:01

Teknolojinin henüz bu kadar gelişmediği dönemlerde, birçok ürün ve hizmetin üretim süreci oldukça basit ve ilkel yöntemlerle gerçekleştirilirdi. Bu durum, bazen sağlıkla ilgili riskleri de beraberinde getirirken, bazı durumlarda ise tehlike oluşturabiliyordu. Bununla birlikte, bu süreçlerin çoğu zaman etkin ve verimli olmaması da ayrı bir sorun teşkil ediyordu. Ancak, teknolojinin ilerlemesi ve gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte, üretim süreçleri daha güvenli, sağlıklı ve etkin hale geldi. Bu durum, hem üreticiler için hem de tüketiciler için birçok avantajı beraberinde getirdi. Fakat bugün hala geleneksel yöntemlerin daha iyi olduğunu savunanlar var. 

İzmir, Tire'de bir kadının geleneksel yöntemlerle yaptığı pekmez sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bu devirde gerek var mıydı?"

Pek çok kişi bu durumu oldukça sağlıksız ve gereksiz buldu. Kimileri ise bu sürecin pek de şaşırtıcı olmadığını savundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 'Doğal yöntemlerle' üretilen bu pekmezi satın alır mıydınız?

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
