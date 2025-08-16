onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Resmen Kaçmaya Çalışıyor: Hamile Bir Kadın Bebeğinin Tekmelerini Paylaştı

Resmen Kaçmaya Çalışıyor: Hamile Bir Kadın Bebeğinin Tekmelerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.08.2025 - 00:00

İçerik Devam Ediyor

Hamilelik, annenin bedeninde fiziksel ve hormonal anlamda büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem. Bu süreçte vücut sadece büyüyen bir yaşamı taşımakla kalmaz, aynı zamanda kendi sınırlarını da yeniden keşfeder. Ayrıca hormonal değişimler duygusal dalgalanmaları beraberinde getirir, bu da beden ve ruh arasındaki bağın daha fazla fark edilmesini sağlar. Hamilelik, anneler için hem fiziksel hem de duygusal olarak kendi bedenlerini tanıma ve sınırlarını anlama sürecidir.

Hamile bir kadın, bebeğinin tekmelerini paylaştı. Tekmelerin dışardan net bir şekilde görülmesi pek çok kişiye ürkütücü geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki bu nasıl oluyor?

Peki bu nasıl oluyor?

Hamileliğin ilerleyen haftalarında, özellikle üçüncü trimesterde, anne karnındaki bebeğin tekmeleri bazen dışarıdan bile görülebiliyor. Bunun nedeni, karın duvarının gerilmesi ve incelmesiyle bebeğin hareketlerinin daha belirgin hale gelmesi. Bebeğin büyüklüğü ve konumu da tekmelerin dışarıdan fark edilmesinde etkili olur. Özellikle karına yakın hareket eden ayak veya eller, cilt üzerinden belli olur. Bu durum, pek çok kişiye oldukça duygusal gelse de bazıları ürkütücü buluyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın