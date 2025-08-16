Resmen Kaçmaya Çalışıyor: Hamile Bir Kadın Bebeğinin Tekmelerini Paylaştı

Hamilelik, annenin bedeninde fiziksel ve hormonal anlamda büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem. Bu süreçte vücut sadece büyüyen bir yaşamı taşımakla kalmaz, aynı zamanda kendi sınırlarını da yeniden keşfeder. Ayrıca hormonal değişimler duygusal dalgalanmaları beraberinde getirir, bu da beden ve ruh arasındaki bağın daha fazla fark edilmesini sağlar. Hamilelik, anneler için hem fiziksel hem de duygusal olarak kendi bedenlerini tanıma ve sınırlarını anlama sürecidir.

Hamile bir kadın, bebeğinin tekmelerini paylaştı. Tekmelerin dışardan net bir şekilde görülmesi pek çok kişiye ürkütücü geldi.