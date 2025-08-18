Antalya'da Boynunda "Sağır ve Dilsiz" Yazısıyla Sokakta Dilenen Bir Adam Kendisine Adres Sorulunca Konuştu

Hemen hemen her gün bir sokakta dilenen biriyle karşılaşabiliyoruz. Bazı dilenciler, gerçekten ihtiyaç sahibi olmadıkları halde sahte yöntemlerle halkın duygularını sömürerek para kazanmaya çalışıyor. Sahte bebeklerle bir yerde oturmak, engelli taklidi yapmak ya da acıklı hikayeler uydurmak gibi yöntemlerle insanların vicdanlarına dokunuyorlar. Bu durum, hem toplumda güven duygusunu zedeliyor hem de gerçekten yardıma muhtaç olan kişilerin görünmez hale gelmesine yol açıyor. Halkın duygularını istismar eden bu tür sahtekar dilencilik, sosyal bir problem olmasının yanı sıra aynı zamanda ahlaki bir çarpıklık.

Antalya'da yine benzer bir sahtekarlık ortaya çıktı. Foyası ortaya çıkan dilendirici ise gülerek karşılık verdi.