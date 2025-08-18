onedio
Antalya'da Boynunda "Sağır ve Dilsiz" Yazısıyla Sokakta Dilenen Bir Adam Kendisine Adres Sorulunca Konuştu

Antalya'da Boynunda "Sağır ve Dilsiz" Yazısıyla Sokakta Dilenen Bir Adam Kendisine Adres Sorulunca Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.08.2025 - 16:53

Hemen hemen her gün bir sokakta dilenen biriyle karşılaşabiliyoruz. Bazı dilenciler, gerçekten ihtiyaç sahibi olmadıkları halde sahte yöntemlerle halkın duygularını sömürerek para kazanmaya çalışıyor. Sahte bebeklerle bir yerde oturmak, engelli taklidi yapmak ya da acıklı hikayeler uydurmak gibi yöntemlerle insanların vicdanlarına dokunuyorlar. Bu durum, hem toplumda güven duygusunu zedeliyor hem de gerçekten yardıma muhtaç olan kişilerin görünmez hale gelmesine yol açıyor. Halkın duygularını istismar eden bu tür sahtekar dilencilik, sosyal bir problem olmasının yanı sıra aynı zamanda ahlaki bir çarpıklık.

Antalya'da yine benzer bir sahtekarlık ortaya çıktı. Foyası ortaya çıkan dilendirici ise gülerek karşılık verdi.

"Hadi yürü git"

Boynunda 'sağır ve dilsiz' yazılı bir kağıt taşıyan bir adam dilenirken iki kişi kendisine adres sordu. Sözde sağır ve dilsiz adam adresi tarif etmeye başladı. Karşısındaki kişinin 'E sen konuşuyorsun' demesi üzerine gülmeye başlayan şahsın o anları tepki çekti.

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
