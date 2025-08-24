İşte Aranılan Aile: Bir İçerik Üreticisi Eşinin Ailesini Arayarak Acil Para İstedi ve Tepkilerini Kaydetti

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNtL0_xUL-R/
İyi bir aileye sahip olmak, insanın hayatındaki en büyük şanslardan biri. Çünkü aile, yalnızca doğduğumuz yer değil; güvenin, sevginin ve koşulsuz kabulün en saf halidir. İyi bir aile, insanın düşse de elinden tutan, yorulsa da yanında duran, başarılarında gururlanan ve hatalarında destek olmayı bilen bir limandır. Maddi ya da manevi zorluklarda sırtını yaslayabileceğin bir aileye sahip olmak, hayatta her şeyin ötesinde bir güç ve huzur kaynağıdır. Peki ya eşin ailesi?
'anyakurtini' isimli içerik üreticisi, eşinin ailesini arayarak uydurma bir sebep için acil 10 bin TL istedi. Aile üyelerinin tavrı ise kalpleri ısıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sen lazım dediysen olay bitmiştir."
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın