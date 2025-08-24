onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İşte Aranılan Aile: Bir İçerik Üreticisi Eşinin Ailesini Arayarak Acil Para İstedi ve Tepkilerini Kaydetti

İşte Aranılan Aile: Bir İçerik Üreticisi Eşinin Ailesini Arayarak Acil Para İstedi ve Tepkilerini Kaydetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.08.2025 - 08:52 Son Güncelleme: 24.08.2025 - 09:42

İçerik Devam Ediyor

İyi bir aileye sahip olmak, insanın hayatındaki en büyük şanslardan biri. Çünkü aile, yalnızca doğduğumuz yer değil; güvenin, sevginin ve koşulsuz kabulün en saf halidir. İyi bir aile, insanın düşse de elinden tutan, yorulsa da yanında duran, başarılarında gururlanan ve hatalarında destek olmayı bilen bir limandır. Maddi ya da manevi zorluklarda sırtını yaslayabileceğin bir aileye sahip olmak, hayatta her şeyin ötesinde bir güç ve huzur kaynağıdır. Peki ya eşin ailesi?

'anyakurtini' isimli içerik üreticisi, eşinin ailesini arayarak uydurma bir sebep için acil 10 bin TL istedi. Aile üyelerinin tavrı ise kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNtL0_xUL-R/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Sen lazım dediysen olay bitmiştir."

"Sen lazım dediysen olay bitmiştir."

Eşin ailesiyle samimiyet kurmak her zaman kolay olmayabiliyor. Çünkü farklı ailelerde yetişmiş bireyler, farklı değerler, alışkanlıklar ve iletişim tarzlarıyla bir araya geliyor. Bu durum bazen doğal olarak mesafeler ya da uyumsuzluklar yaratabiliyor. Fakat bu ailenin arasındaki bağ ve samimiyet herkesin içini ısıttı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın