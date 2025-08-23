Gizem Bilig Dilimize "Asın Bayrakları" Sözünü Yerleştiren Amcayı da Bulundu

İçerik üreticisi 'gizembilig'i bir dönem hayatımıza girip bir anda ortadan kaybolan sosyal medya fenomenlerini bulduğu videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi Parlayan Yıldızlar Takımı'ndan Benim Adım Cafer videosuyla ünlenen Cafer'e, Dağ Başında Soğuk Varmış türküsünü söyleyen Metehan Polat'tan okulda Bas Gaza şarkısını söyleyen çocuklara kadar pek çok video sahibine ulaştı.

'gizembilig' şimdi ise sürpriz bir isimle karşımıza çıktı. Sosyal medyaya 'asın bayrakları' sözünü yerleştiren amcayı bulan Gizem, kendisiyle röportaj yaptı.