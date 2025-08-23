onedio
Gizem Bilig Dilimize "Asın Bayrakları" Sözünü Yerleştiren Amcayı da Bulundu

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.08.2025 - 21:02 Son Güncelleme: 23.08.2025 - 21:03

İçerik üreticisi 'gizembilig'i bir dönem hayatımıza girip bir anda ortadan kaybolan sosyal medya fenomenlerini bulduğu videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi Parlayan Yıldızlar Takımı'ndan Benim Adım Cafer videosuyla ünlenen Cafer'e, Dağ Başında Soğuk Varmış türküsünü söyleyen Metehan Polat'tan okulda Bas Gaza şarkısını söyleyen çocuklara kadar pek çok video sahibine ulaştı. 

'gizembilig' şimdi ise sürpriz bir isimle karşımıza çıktı. Sosyal medyaya 'asın bayrakları' sözünü yerleştiren amcayı bulan Gizem, kendisiyle röportaj yaptı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNtDAoK0KOi/
Buradan izleyebilirsiniz;

"As bayrakları as as"

"As bayrakları as as"

Salih Amca videoya da tıpkı meşhur olan fotoğraftaki bayrağı ve çizgili tişörtü ile geldi. Balıkesirli olan Salih amca emekli olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını anlattı. Ayrıca o fotoğrafın nasıl ortaya çıktığını, neden çekildiğini de anlatan Salih Amca bir kere daha 'As bayrakları' dedirtti.

