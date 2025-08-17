Listenin İlk Sırası Şaşırttı: Hangi Ülkenin Milli Marşında Türk Kelimesi Geçiyor?

Her ülkenin milli marşı, o milletin tarihini, kültürünü ve toplumsal ruhunu yansıtan bir simge niteliğindedir. Marşlarda genellikle bağımsızlık mücadelesi, vatan sevgisi, özgürlük arzusu ve milletin yaşadığı zorluklar dile getirilir. Bu nedenle milli marşlar yalnızca bir eser değil, aynı zamanda geçmişten bugüne taşınan bir hafıza ve kimliktir. Sözlerinde ve melodilerinde halkın duygularını, inançlarını ve değerlerini bulmak mümkündür. Peki bazı ülkelerin Milli Marşı'nda Türk isminin geçtiğini biliyor muydunuz? Yaptıkları sıralama videoları ile tanınan 'genctg' marşında Türk geçen ülkeleri sıraladı.