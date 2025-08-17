onedio
Listenin İlk Sırası Şaşırttı: Hangi Ülkenin Milli Marşında Türk Kelimesi Geçiyor?

Pelin Yelda Göktepe
17.08.2025 - 16:14

Her ülkenin milli marşı, o milletin tarihini, kültürünü ve toplumsal ruhunu yansıtan bir simge niteliğindedir. Marşlarda genellikle bağımsızlık mücadelesi, vatan sevgisi, özgürlük arzusu ve milletin yaşadığı zorluklar dile getirilir. Bu nedenle milli marşlar yalnızca bir eser değil, aynı zamanda geçmişten bugüne taşınan bir hafıza ve kimliktir. Sözlerinde ve melodilerinde halkın duygularını, inançlarını ve değerlerini bulmak mümkündür. Peki bazı ülkelerin Milli Marşı'nda Türk isminin geçtiğini biliyor muydunuz? Yaptıkları sıralama videoları ile tanınan 'genctg' marşında Türk geçen ülkeleri sıraladı.

Peki nasıl geçiyor?

  • Yunanistan’ın Milli Marşı (Özgürlük’e İlahi / Hymn to Liberty): 1823’te Dionysios Solomos tarafından yazılmış. Marş Osmanlı’ya karşı verilen bağımsızlık savaşını anlatıyor ve burada “Türk” kelimesi açıkça geçiyor. Özellikle Türk boyunduruğu, Türk kılıcı, Türklerin zulmünden kurtuluş gibi ifadeler var.

  • Güney Kıbrıs (Kıbrıs Cumhuriyeti) Milli Marşı: Güney Kıbrıs’ın resmi milli marşı da zaten Yunanistan’ın milli marşı. 

  • Macaristan’ın Milli Marşı (Himnusz): “Tanrı Macarı korusun” sözleriyle başlıyor. İçeriğinde tarih, savaşlar, acılar, kurtuluş duaları yer alıyor. Himnusz”‘da, Osmanlı İmparatorluğu’nun Macar topraklarında hakimiyet kurduğu döneme atıfta bulunan bir dize bulunuyor. Bu dizede, “Türklerden esaret zincirini omuzlarımıza vurduk” ifadesi yer alıyor.

  • Türkmenistan’ın Milli Marşı: 1990’larda Saparmurat Niyazov döneminde yazılmış. Marşta Türkmen halkının büyüklüğü, kahramanlığı, yurdu ve bağımsızlığı anlatılıyor. İçinde “Türk” kelimesi geçmiyor, doğrudan “Türkmen” ifadesi yer alıyor.

