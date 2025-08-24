onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Müzisyen Ahmet Kamil Taşkın 1995 Yazının Hit Şarkılarıyla Her Birimizi O Günlere Götürdü

Müzisyen Ahmet Kamil Taşkın 1995 Yazının Hit Şarkılarıyla Her Birimizi O Günlere Götürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.08.2025 - 12:13 Son Güncelleme: 24.08.2025 - 15:10

İçerik Devam Ediyor

Zaman, bazen biz farkına bile varmadan hızla akıp gidiyor. Geçmişe bakınca daha dün gibi hatırladığımız olayların aslında yıllar öncesine ait olduğunu fark ediyoruz. Bu, hem şaşırtıcı hem de düşündürücü olabiliyor. Zaman bir daha geri gelmeyecek olan bir hazine gibi. Bize bu hazinenin değerini hatırlatan bazı detaylar var bildiğiniz üzere. Özellikle şarkılar.

Müzisyen Ahmet Kamil Taşkın, 1995 yazının hit şarkılarını paylaştı. O gün hayatta olmayanların bile eşlik ettiği şarkıların üzerinden 30 yıl geçmiş olması, pek çok kişiye küçük bir hüzün yaşattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNoFfIWIA3D/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

1990’lar, pop müziğin adeta altın çağıydı.

1990’lar, pop müziğin adeta altın çağıydı.

Sahneler, renkli klipler ve unutulmaz melodilerle dolup taşan ve hayatımıza renk katan dönemdi. Tarkan, Sertab Erener, Kenan Doğulu ve Sezen Aksu gibi isimler, sadece şarkılarıyla değil, sahne enerjileri ve klipleriyle de halkın kalbinde taht kurdu. O yıllarda çıkan hitler, radyolardan, televizyonlardan ve kasetlerden taşarak her yaştan insanın günlük hayatına dokundu. Türkçe pop, hem romantizmi hem de eğlenceyi bir araya getirerek, dönemin ruhunu yansıtan bir kültürel simge haline geldi. O günün şarkıları, bugün hala hem o dönemin gençlerinin hem yeni nesilin ezberinde.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın