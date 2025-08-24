Müzisyen Ahmet Kamil Taşkın 1995 Yazının Hit Şarkılarıyla Her Birimizi O Günlere Götürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNoFfIWIA3D/
Zaman, bazen biz farkına bile varmadan hızla akıp gidiyor. Geçmişe bakınca daha dün gibi hatırladığımız olayların aslında yıllar öncesine ait olduğunu fark ediyoruz. Bu, hem şaşırtıcı hem de düşündürücü olabiliyor. Zaman bir daha geri gelmeyecek olan bir hazine gibi. Bize bu hazinenin değerini hatırlatan bazı detaylar var bildiğiniz üzere. Özellikle şarkılar.
Müzisyen Ahmet Kamil Taşkın, 1995 yazının hit şarkılarını paylaştı. O gün hayatta olmayanların bile eşlik ettiği şarkıların üzerinden 30 yıl geçmiş olması, pek çok kişiye küçük bir hüzün yaşattı.
Buradan izleyebilirsiniz;
1990’lar, pop müziğin adeta altın çağıydı.
