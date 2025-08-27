Hogwarts Halt Etmiş: Üniversitelerdeki Garip İsimli Dersler
Üniversite hayatı anlatılmaz, yaşanır. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen üniversite yılları genellikle yaşamın en güzel yıllarıdır. Kampüs hayatına alışmak biraz zaman alsa da alıştıktan sonra vazgeçmek hiç kolay değildir.
Alışmanın zor olduğu bir diğer şey de hiç şüphesiz üniversitelerde verilen dersler. Öncelikle molasız verilen 'blok dersler' girer hayatınıza. Ardından büyük bir dünya olan seçmeli dersler çıkar karşınıza. Eğer üniversiteye yeni gidecekseniz, kendinizi derslere hazırlasanız iyi edersiniz.
Örneğin X ahalisinin paylaştığı garip isimli derslere...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversitede "Yenilebilir Böcekler" isimli bir ders olacağı aklınıza gelir miydi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncelikle bu derse gelen komik yorumlara bakalım.
Büyü dersleri 101
Galiba dersten sonra o böcekler yendi.
Peki başka hangi dersler var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam bölümünü sorgulayacaktık ki...
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizin duyduğunuz en garip ders neydi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın