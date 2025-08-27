onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Hogwarts Halt Etmiş: Üniversitelerdeki Garip İsimli Dersler

Hogwarts Halt Etmiş: Üniversitelerdeki Garip İsimli Dersler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.08.2025 - 19:34

Üniversite hayatı anlatılmaz, yaşanır. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen üniversite yılları genellikle yaşamın en güzel yıllarıdır. Kampüs hayatına alışmak biraz zaman alsa da alıştıktan sonra vazgeçmek hiç kolay değildir. 

Alışmanın zor olduğu bir diğer şey de hiç şüphesiz üniversitelerde verilen dersler. Öncelikle molasız verilen 'blok dersler' girer hayatınıza. Ardından büyük bir dünya olan seçmeli dersler çıkar karşınıza. Eğer üniversiteye yeni gidecekseniz, kendinizi derslere hazırlasanız iyi edersiniz.

Örneğin X ahalisinin paylaştığı garip isimli derslere...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üniversitede "Yenilebilir Böcekler" isimli bir ders olacağı aklınıza gelir miydi?

Üniversitede "Yenilebilir Böcekler" isimli bir ders olacağı aklınıza gelir miydi?
twitter.com

X'te yapılan bu paylaşıma çeşitli alıntılar geldi ve gelen cevaplar hepimizi güldürmeyi başardı.

Öncelikle bu derse gelen komik yorumlara bakalım.

Öncelikle bu derse gelen komik yorumlara bakalım.
twitter.com

Büyü dersleri 101

Büyü dersleri 101
twitter.com

Galiba dersten sonra o böcekler yendi.

Galiba dersten sonra o böcekler yendi.
twitter.com

Peki başka hangi dersler var?

Peki başka hangi dersler var?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tam bölümünü sorgulayacaktık ki...

Tam bölümünü sorgulayacaktık ki...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizin duyduğunuz en garip ders neydi?

Sizin duyduğunuz en garip ders neydi?
twitter.com

Yorumlara bekliyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın