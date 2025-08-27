Hogwarts Halt Etmiş: Üniversitelerdeki Garip İsimli Dersler

Üniversite hayatı anlatılmaz, yaşanır. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen üniversite yılları genellikle yaşamın en güzel yıllarıdır. Kampüs hayatına alışmak biraz zaman alsa da alıştıktan sonra vazgeçmek hiç kolay değildir.

Alışmanın zor olduğu bir diğer şey de hiç şüphesiz üniversitelerde verilen dersler. Öncelikle molasız verilen 'blok dersler' girer hayatınıza. Ardından büyük bir dünya olan seçmeli dersler çıkar karşınıza. Eğer üniversiteye yeni gidecekseniz, kendinizi derslere hazırlasanız iyi edersiniz.

Örneğin X ahalisinin paylaştığı garip isimli derslere...