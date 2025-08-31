onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye'nin En Büyük ve Şerefli Kulübü Fenerbahçe'ye Geldim" Dedi

Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye'nin En Büyük ve Şerefli Kulübü Fenerbahçe'ye Geldim" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2025 - 23:35

Beklenen transfer nihayet noktalandı ve Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertli Fenerbahçe formasını giyerek uçağa bindi. Kısa süre önce de İstanbul'a inen Kerem, sıcağı sıcağına ilk açıklamaları yaptı. Kerem, Fenerbahçe için 'Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübü' açıklaması yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a iner inmez ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a iner inmez ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.

Kerem havalimanında Fenerbahçe taraftarı ve basın ordusuyla karşı karşıya geldi. Kerem mikrofonlar ilk açıklamasında Fenerbahçe camiasına mesajler verdi. 

Kerem, 'Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübü Fenerbahçe'ye geldim' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
16
11
7
6
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın