Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye'nin En Büyük ve Şerefli Kulübü Fenerbahçe'ye Geldim" Dedi
Beklenen transfer nihayet noktalandı ve Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertli Fenerbahçe formasını giyerek uçağa bindi. Kısa süre önce de İstanbul'a inen Kerem, sıcağı sıcağına ilk açıklamaları yaptı. Kerem, Fenerbahçe için 'Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübü' açıklaması yaptı.
Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a iner inmez ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.
