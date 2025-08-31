Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Ederson ile Anlaşmaya Vardığını Açıkladı
Fenerbahçe, transferde büyük bir bombayı patlatmak üzere. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan Ederson için resmi temaslarını hızlandırdı. Yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Ederson, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi.
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Ederson'un Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.
Yağız Sabuncuoğlu anlaşmayı duyurdu.
