Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Ederson ile Anlaşmaya Vardığını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2025 - 21:44

Fenerbahçe, transferde büyük bir bombayı patlatmak üzere. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan Ederson için resmi temaslarını hızlandırdı. Yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Ederson, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi.

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Ederson'un Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray kaleci sorununu Ederson ya da Donnarumma ile çözmek istiyor. Ederson transferinde Galatasaray'ın aşama kaydettiği iddia edilirken devreye Fenerbahçe girdi.

Yağız Sabuncuoğlu anlaşmayı duyurdu.

Yağız Sabuncuoğlu, 'Manchester City, Ederson için Fenerbahçe'den 15 milyon Euro talep etti. Fenerbahçe ise 12 milyon euroluk ilk teklifine, ek bonus maddeleri ekledi ve yeni bir resmi teklifte bulundu. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.' paylaşımının ardından Ederson'la anlaşıldığını da duyurdu. 

Sabuncuoğlu son paylaşımında 'Ederson, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Manchester City'nin yapılan son teklife vereceği cevap bekleniyor!' dedi.

