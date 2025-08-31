Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Ederson ile Anlaşmaya Vardığını Açıkladı

Yağız Sabuncuoğlu, 'Manchester City, Ederson için Fenerbahçe'den 15 milyon Euro talep etti. Fenerbahçe ise 12 milyon euroluk ilk teklifine, ek bonus maddeleri ekledi ve yeni bir resmi teklifte bulundu. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.' paylaşımının ardından Ederson'la anlaşıldığını da duyurdu.

Sabuncuoğlu son paylaşımında 'Ederson, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Manchester City'nin yapılan son teklife vereceği cevap bekleniyor!' dedi.