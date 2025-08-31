onedio
Trabzonspor Deplasmanına Giden Samsunspor Taraftarı Saldırıya Uğradı

Hakan Karakoca
31.08.2025 - 20:57

Bu akşam Trabzonspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Bu Karadeniz derbisi için Samsunspor taraftarı otobüslerle Trabzon'a akın etti. Ancak mola yerinde yaşanan acı olay bir kez daha ülkemizdeki spor kültürünü sorgulattı. 

Giresun'da mola veren Samsunspor kafilesine yapılan silahlı saldırı gerçekleşti. Samsunspor resmi hesaptan bir taraftarın vefat ettiğini söylerken daha sonra düzeltme yaparak taraftarın yaralı olduğunu açıkladı.

Trabzonspor ile oynayacakları maç için yola çıkan Samsunspor taraftarlarına silahlı saldırı gerçekleşti.

Trabzonspor maçı için yola çıkan Samsunspor taraftarı Giresun'da verilen molada, uğradıkları mola yerinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralananların olduğu saldırıda bir taraftarın vefat ettiği söylenmişti. Ancak Samsunspor duyurduğu vefat haberiyle ilgili daha sonra bir düzeltme yayınladı.

Samsunspor'dan düzeltme geldi.

Samsunspor yaptığı açıklamada ilk olarak bir taraftarın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Daha sonra düzeltme olarak vefat haberinin doğru olmadığını duyurdular: 

'Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir.

Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

