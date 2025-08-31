Trabzonspor Deplasmanına Giden Samsunspor Taraftarı Saldırıya Uğradı

Bu akşam Trabzonspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Bu Karadeniz derbisi için Samsunspor taraftarı otobüslerle Trabzon'a akın etti. Ancak mola yerinde yaşanan acı olay bir kez daha ülkemizdeki spor kültürünü sorgulattı.

Giresun'da mola veren Samsunspor kafilesine yapılan silahlı saldırı gerçekleşti. Samsunspor resmi hesaptan bir taraftarın vefat ettiğini söylerken daha sonra düzeltme yaparak taraftarın yaralı olduğunu açıkladı.