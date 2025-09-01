Fenerbahçe’den Bir Transfer Daha: Marco Asensio Fenerbahçe’de!
Transferin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, İspanyol oyuncu Marco Asensio’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe, 29 yaşındaki Asensio ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Marco Asensio kariyerinde Real Madrid, PSG, Aston Villa gibi takımlarda forma giymişti.
Dün akşam Kerem Aktürkoğlu transferini bitiren Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı.
“Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum”
