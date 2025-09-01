onedio
Fenerbahçe’den Bir Transfer Daha: Marco Asensio Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.09.2025 - 20:43

Transferin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, İspanyol oyuncu Marco Asensio’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe, 29 yaşındaki Asensio ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Marco Asensio kariyerinde Real Madrid, PSG, Aston Villa gibi takımlarda forma giymişti.

Dün akşam Kerem Aktürkoğlu transferini bitiren Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı.

Sarı-lacivertli ekip, bonservisi PSG’de bulunan Marco Asensio’yu kadrosuna kattığını açıkladı. 

Fenerbahçe, Asensio ile 3+1 yıllık sözleşme imzalarken, bonservis bedeli ile ilgili açıklama yapılmadı.

“Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum”

Fenerbahçe’ye transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Marco Asensio, 'Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum.' dedi.

