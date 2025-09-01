Fenerbahçe’den Bir Transfer Daha: Marco Asensio Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe’ye transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Marco Asensio, 'Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum.' dedi.