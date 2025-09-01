onedio
article/comments
article/share
Futbol Tayfa Yanıyor! Transfer Piyasası Fena Karıştı: Galatasaray, Fenerbahçe, Ederson, Donnarumma, Asensio…

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2025 - 09:25

Futbolda transfer heyecanı adeta zirve yaptı. Özellikle Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından büyük bir atak başladı. Avrupa’da kadro bildirim süresinin sona ermesine 2 gün kala sarı lacivertliler hızlı bir atak yaptı. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio İstanbul’a geldi, Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu Ederson ile anlaşma sağlandığı iddia edildi. Galatasaray’da ise rota; dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olarak gösterilen Gianluigi Donnarumma…

İşte futbol tayfanın transfer piyasasındaki son gelişmeler…

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de! Milli futbolcu dün gece İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi.  Milli futbolcuyu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yönetici Hakan Safi ile İstanbul'a giriş yapan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe atkısıyla poz verdi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan milli futbolcu, 'Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç ve Hakan Safi'ye bu süreçte yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Ben de bir an önce gerçekleşmesini çok istedim. Bir an önce takıma gelmek için çaba sarf ettik. Geç olsun güç olmasın diyelim. İnşallah bu sene takımımızla birlikte taraftarımızın özlediği şampiyonluğu armağan edebiliriz. Taraftarımıza bunun da sözünü vermiş olayım. Buraya bunun için geldim. Transfer hepimize hayır uğurlu olsun.' dedi.

Fenerbahçe, Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu kaleci Ederson ile anlaştı.

Transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de kaleci transferi konusunda çok ses getirecek bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray'ın gündeminde olan ve uzun süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Ederson transferi için devreye giren Fenerbahçe oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Manchester City ile ilk temas kuran sarı lacivertliler, İngiliz devini 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti. Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin Ederson transferini bitirmeye artık çok yakın olduğu belirtiliyor. 

İngiliz basınından gelen son dakika haberlerine göre; Ederson, Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşme imzalayacak ve yıllık 8+2 milyon Euro kazacak.

Fenerbahçe durmuyor! Paris Saint-Germain’in yıldızı Asensio dün gece İstanbul’a geldi!

Kadrosuna Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain ve Marco Asensio ile her konuda anlaşma sağladı. Milli futbolcunun ardından İspanyol yıldız Asensio da sarı - lacivertliler ile sözleşme imzalamak için 03:00 sularında İstanbul'a geldi.

Ederson’u Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray’da rota Donnarumma’ya döndü!

Muslera’nın gideceği bir yıl önceden belli olmasına rağmen kaleci transferini son dakikaya kadar bekleten sarı-kırmızılı takımı, uzun süredir peşinde olduğu Ederson’u Fenerbahçe’ye kaptırmak üzere. Bu gelişmenin ardından sürpriz bir iddia geldi. Galatasaray, dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olarak gösterilen Donnarumma’nın peşine düştü. Ancak sarı kırmızılı takımın en büyük rakibi, Şampiyonlar Ligi’nde de rakibi olan Manchester City. Sarı kırmızılı takım, ünlü kaleciye teklifini yaptı, son kararı bekliyor.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ile yollar ayrılıyor.

Arabistan’dan aldığı teklif sonrasında ısrarla gitmek istediğini kulübe ileten Barış Alper Yılmaz, son 2 maçtır kadroya da alınmıyordu. Şimdi gündeme gelen iddialara göre; Galatasaray Barış’ın transferine onay verdi. Arabistan ekiplerinden NEOM kulübü Barış için Galatasaray’a 40 milyon euro + Keçiören kulübüne yüzde 20’lik payı ödemeyi kabul etti.

