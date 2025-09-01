Futbol Tayfa Yanıyor! Transfer Piyasası Fena Karıştı: Galatasaray, Fenerbahçe, Ederson, Donnarumma, Asensio…
Futbolda transfer heyecanı adeta zirve yaptı. Özellikle Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından büyük bir atak başladı. Avrupa’da kadro bildirim süresinin sona ermesine 2 gün kala sarı lacivertliler hızlı bir atak yaptı. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio İstanbul’a geldi, Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu Ederson ile anlaşma sağlandığı iddia edildi. Galatasaray’da ise rota; dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olarak gösterilen Gianluigi Donnarumma…
İşte futbol tayfanın transfer piyasasındaki son gelişmeler…
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de! Milli futbolcu dün gece İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe, Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu kaleci Ederson ile anlaştı.
Fenerbahçe durmuyor! Paris Saint-Germain’in yıldızı Asensio dün gece İstanbul’a geldi!
Ederson’u Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray’da rota Donnarumma’ya döndü!
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ile yollar ayrılıyor.
