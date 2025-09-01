Futbol Tayfa Yanıyor! Transfer Piyasası Fena Karıştı: Galatasaray, Fenerbahçe, Ederson, Donnarumma, Asensio…

Transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de kaleci transferi konusunda çok ses getirecek bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray'ın gündeminde olan ve uzun süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Ederson transferi için devreye giren Fenerbahçe oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Manchester City ile ilk temas kuran sarı lacivertliler, İngiliz devini 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti. Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin Ederson transferini bitirmeye artık çok yakın olduğu belirtiliyor.

İngiliz basınından gelen son dakika haberlerine göre; Ederson, Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşme imzalayacak ve yıllık 8+2 milyon Euro kazacak.