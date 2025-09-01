Kerem'in Fenerbahçe’ye Transferi: Giray Altınok’tan "Yerde Bulacağım Büyücü de Bu Kadar Olur İşte" Paylaşımı
Galatasaray’da kaptanlığı kadar yükseldikten sonra geçtiğimiz sezon Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile anlaşmıştı.
Galatasaray taraftarı olarak bilinen Giray Altınok, sevilen dizisi Prens’ten bir sahne paylaşarak Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferine tepki gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi, transfer döneminin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
Son günlerin en popüler isimlerinden Giray Altınok da “büyücü” lakaplı Kerem’in transferine tepki gösterdi.
Giray Altınok, Kerem’in Benfica’ya transfer olması sonrasında hesabından Kerem ile fotoğrafını, “Büyücüm var” diyerek paylaşmıştı.
