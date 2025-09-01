onedio
Kerem'in Fenerbahçe’ye Transferi: Giray Altınok’tan "Yerde Bulacağım Büyücü de Bu Kadar Olur İşte" Paylaşımı

Kerem Aktürkoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.09.2025 - 18:47

Galatasaray’da kaptanlığı kadar yükseldikten sonra geçtiğimiz sezon Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

Galatasaray taraftarı olarak bilinen Giray Altınok, sevilen dizisi Prens’ten bir sahne paylaşarak Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferine tepki gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi, transfer döneminin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Galatasaray’ın son 3 sezondaki şampiyonluğunun 2’sinde yer alan ve Sarı-kırmızılı ekipte kaptanlığı kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer oldu. Dün akşam saatlerinde özel uçakla Portekiz’den İstanbul’a gelen Kerem, “Türkiye’nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim” demişti.

Son günlerin en popüler isimlerinden Giray Altınok da “büyücü” lakaplı Kerem’in transferine tepki gösterdi.

Giray Altınok, Kerem’in Benfica’ya transfer olması sonrasında hesabından Kerem ile fotoğrafını, “Büyücüm var” diyerek paylaşmıştı.

