Galatasaray’da Ortalık Toz Duman: Elini Attığı Transfer Kurudu, Son Dakika Hamleleri Bekleniyor

Sezona Leroy Sane ve Osimhen’in transferi ile başlayan sarı kırmızılı takım, defans hattını da Bingo ile güçlendirdi. Ancak hesapta olmayan şeyler yaşanmaya başladı.

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan’dan gelen tekliflere hayır diyemedi ve takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Şimdi milli futbolcunun her an Galatasaray’dan ayrılması bekleniyor.

Barış’ın takımdan ayrılması sonrasında sarı kırmızılı takımın onun yerine kimi alacağı merak konusu.