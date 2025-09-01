Galatasaray’da Ortalık Toz Duman: Elini Attığı Transfer Kurudu, Son Dakika Hamleleri Bekleniyor
Geçen yılı şampiyon olarak tamamlayan bu sezon transfer dönemine de Leroy Sane ve Osimhen transferleri ile başlayan Galatasaray yönetimi adeta köşeye sıkıştı. Uzun süredir peşinde oldukları kaleci Ederson, Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere… Barış Alper Yılmaz gelen tekliflere karşı koyamadı, takımdan ayrılmak üzere… Galatasaray’a acil olarak en az bir kaleci bir de kanat forvet gerekli. Ancak tehlike kapıda: Avrupa’ya bildirilecek kadronun süresi yarın gece sona eriyor!
Galatasaraylı yöneticiler, istedikleri transferlerin bir bir ellerinden kaymasının ardından Rams Park'ta olağanüstü toplandı.
Yeni sezon transfer dönemine de yeni sezona da fırtına gibi başlayan son şampiyon 3 yılın şampiyonu Galatasaray adeta köşeye sıkıştı.
En büyük problem kalede!

