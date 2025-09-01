onedio
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray’da Ortalık Toz Duman: Elini Attığı Transfer Kurudu, Son Dakika Hamleleri Bekleniyor

transfer Son Dakika galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2025 - 14:40 Son Güncelleme: 01.09.2025 - 14:44

Geçen yılı şampiyon olarak tamamlayan bu sezon transfer dönemine de Leroy Sane ve Osimhen transferleri ile başlayan Galatasaray yönetimi adeta köşeye sıkıştı. Uzun süredir peşinde oldukları kaleci Ederson, Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere… Barış Alper Yılmaz gelen tekliflere karşı koyamadı, takımdan ayrılmak üzere… Galatasaray’a acil olarak en az bir kaleci bir de kanat forvet gerekli. Ancak tehlike kapıda: Avrupa’ya bildirilecek kadronun süresi yarın gece sona eriyor!

Galatasaraylı yöneticiler, istedikleri transferlerin bir bir ellerinden kaymasının ardından Rams Park'ta olağanüstü toplandı.

Yeni sezon transfer dönemine de yeni sezona da fırtına gibi başlayan son şampiyon 3 yılın şampiyonu Galatasaray adeta köşeye sıkıştı.

Sezona Leroy Sane ve Osimhen’in transferi ile başlayan sarı kırmızılı takım, defans hattını da Bingo ile güçlendirdi. Ancak hesapta olmayan şeyler yaşanmaya başladı. 

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan’dan gelen tekliflere hayır diyemedi ve takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Şimdi milli futbolcunun her an Galatasaray’dan ayrılması bekleniyor. 

Barış’ın takımdan ayrılması sonrasında sarı kırmızılı takımın onun yerine kimi alacağı merak konusu.

En büyük problem kalede!

Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada kulübe yüklendikleri en önemli konu ise kaleci transferi. Fernando Muslera’nın takımdan ayrılacağı 1.5 yıl öncesinden belliyken hala yerine bir kaleci alınmaması taraftarları kızdırdı. Uzun süredir Manchester City kalecisi Ederson ile görüşmede olan yönetim, oyuncunun transferini ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırdı. Sarı lacivertli takım, Ederson ve kulübü ile her konuda anlaştı. 

Yabancı basında Galatasaray’ın Donnarumma ile görüşmeye başladığı iddia edildi ancak Ederson’u Fenerbahçe’ye veren City, kaleyi de Donnarumma’ya vermeye hazırlanıyor. 

Son iddialar ise Emiliano Martinez ve Uğurcan Çakır. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray’ın Emiliano Martinez’e teklifte bulunduğunu iddia etti. Ayrıca Galatasaray’ın istediği sonuçları alamaması durumunda Uğurcan Çakır için Trabzonspor’un kalesini çalacağı da iddialar arasında.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
