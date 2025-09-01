onedio
Galatasaray’a ‘Şeref’ Göndermesi Yapan Kerem Aktürkoğlu’na Mauro Icardi’den Metin Oktay’lı Cevap

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2025 - 15:06 Son Güncelleme: 01.09.2025 - 15:09

Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olan eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a indiği ilk anda yaptığı “Türkiye’nin en büyük ve şerefli takımına geldim” sözleri sonrasında büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Özellikle geçmiş dönemde Fenerbahçe hakkındaki açıklamalarının ardından yaptığı bu açıklama hem sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından büyük tepki görmüştü hem de spor yorumcuları tarafından. 

Sarı kırmızılı cepheden ise Kerem Aktürkoğlu’nun ‘şeref’ göndermeli açıklamasına ilk cevap takım kaptanı Mauro Icardi’den geldi. Icardi Sosyal medya hesabından Metin Oktay’ın “Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir” sözlerini paylaştı.

Kerem Aktürkoğlu’nun ‘şeref’ temalı tartışma yaratan açıklamasına Mauro Icardi’den cevap geldi.

Benfica’dan Fenerbahçe’ye 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonservisle transfer olan Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a geldiği ilk anda havaalanında yaptığı açıklamada “Türkiye’nin en büyük ve şerefli takımına geldim” açıklaması yapmıştı. Kerem’in bu sözlerine sosyal medyada büyük tepki gösterilirken eski takımı Galatasaray cephesinden de cevap geldi. 

Takım kaptanı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından efsane kaptan Metin Oktay’ın söylediği “'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir” sözlerini paylaştı.

Mauro Icardi'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım:

