Galatasaray’a ‘Şeref’ Göndermesi Yapan Kerem Aktürkoğlu’na Mauro Icardi’den Metin Oktay’lı Cevap

Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olan eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a indiği ilk anda yaptığı “Türkiye’nin en büyük ve şerefli takımına geldim” sözleri sonrasında büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Özellikle geçmiş dönemde Fenerbahçe hakkındaki açıklamalarının ardından yaptığı bu açıklama hem sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından büyük tepki görmüştü hem de spor yorumcuları tarafından.

Sarı kırmızılı cepheden ise Kerem Aktürkoğlu’nun ‘şeref’ göndermeli açıklamasına ilk cevap takım kaptanı Mauro Icardi’den geldi. Icardi Sosyal medya hesabından Metin Oktay’ın “Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir” sözlerini paylaştı.