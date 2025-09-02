Üç Kız Kardeş, Gece Vakti Evde Yaptıkları Defileye Babalarının Verdiği Tepkiyi Paylaştı

Sosyal medyada aile videoları sık sık gündem oluyor. Bu kez de üç genç kız, gecenin bir yarısı babalarına yaptıkları defilenin görüntülerini paylaştı. Babalarının yattığı yerden gülümseyerek izlediği kızlar, verdiği tepkiyi bir videoyla gösterdi.
Üç kız kardeş, uyumak üzere olan babalarına sürpriz bir defile yaptı.
Üç kız kardeş, yaptıkları defileye babalarının verdiği tepkiyi paylaştı.
