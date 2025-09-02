onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Üç Kız Kardeş, Gece Vakti Evde Yaptıkları Defileye Babalarının Verdiği Tepkiyi Paylaştı

Üç Kız Kardeş, Gece Vakti Evde Yaptıkları Defileye Babalarının Verdiği Tepkiyi Paylaştı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.09.2025 - 16:24

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada aile videoları sık sık gündem oluyor. Bu kez de üç genç kız, gecenin bir yarısı babalarına yaptıkları defilenin görüntülerini paylaştı. Babalarının yattığı yerden gülümseyerek izlediği kızlar, verdiği tepkiyi bir videoyla gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üç kız kardeş, uyumak üzere olan babalarına sürpriz bir defile yaptı.

Üç kız kardeş, yaptıkları defileye babalarının verdiği tepkiyi paylaştı.

Üç kız kardeş, yaptıkları defileye babalarının verdiği tepkiyi paylaştı.

Uyumak üzereyken bir anda kızlarını gören babanın sevimli tepkisi kameraya yansıdı. Kızlarını izlerken gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın