onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Nikahı Sırasında İmzalar Atılırken Müşterinin Telefonunu Yanıtlayan Damat Tepki Çekti

Nikahı Sırasında İmzalar Atılırken Müşterinin Telefonunu Yanıtlayan Damat Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2025 - 14:48

İçerik Devam Ediyor

Düğünler, gelin ve damat için hayatlarının en özel ve en heyecanlı günlerinden biridir. Tüm gözlerin onların üzerinde olması, heyecanı daha da artırıyor. Ancak bu yoğun heyecanın içinde kimi zaman beklenmedik ve ilginç anlar da yaşanabiliyor. Bu tür anlar, aslında düğünü daha da unutulmaz hale getiriyor ve çiftin gülümseyerek hatırlayacağı güzel birer anı haline geliyor.

Bir damat nikahı sırasında imza atılırken çalan telefona cevap verdi. Damadın bu hareketi tepki çekti.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/19...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Evleniyorum, sonra arayayım"

"Evleniyorum, sonra arayayım"

Kimileri bu hareketi saygısızlık olarak değerlendirirken kimileri ise abartılmaması gerektiğini, küçük bir dalgınlık ya da gerçekten önemli bir görüşme olabileceğini savundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Gelin tepkilere birlikte bakalım;

Gelin tepkilere birlikte bakalım;
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın