Nikahı Sırasında İmzalar Atılırken Müşterinin Telefonunu Yanıtlayan Damat Tepki Çekti

Düğünler, gelin ve damat için hayatlarının en özel ve en heyecanlı günlerinden biridir. Tüm gözlerin onların üzerinde olması, heyecanı daha da artırıyor. Ancak bu yoğun heyecanın içinde kimi zaman beklenmedik ve ilginç anlar da yaşanabiliyor. Bu tür anlar, aslında düğünü daha da unutulmaz hale getiriyor ve çiftin gülümseyerek hatırlayacağı güzel birer anı haline geliyor.

Bir damat nikahı sırasında imza atılırken çalan telefona cevap verdi. Damadın bu hareketi tepki çekti.