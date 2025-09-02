Çocuğunun Doğum Gününde Pastayı Kendi Yapan Kadın Gıda Boyasını Fazla Kaçırınca Tüm Aileyi Maviye Boyadı

Gıda boyalarının kullanımı günümüzde oldukça yaygınlaşmış durumda. Bu boyalar sayesinde pastalar adeta birer sanat eserine dönüşebiliyor. Renkli ve göz alıcı görünümleriyle özellikle çocukların ilgisini çeken pastalar, hem göze hem de damağa hitap ediyor. Gıda boyaları, pastaların çekiciliğini ve tüketici üzerindeki etkisini artırmada önemli bir rol oynuyor. Fakat bazen gıda boyaları başa bela da olabiliyor.
Bir anne kızının doğum gününde pastayı kendi yapmak istedi. Fakat gıda boyasının dozunu ayarlayamayınca tüm aileyi maviye boyadı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Peki gıda boyaları zararlı mı?
