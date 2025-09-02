onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çocuğunun Doğum Gününde Pastayı Kendi Yapan Kadın Gıda Boyasını Fazla Kaçırınca Tüm Aileyi Maviye Boyadı

Çocuğunun Doğum Gününde Pastayı Kendi Yapan Kadın Gıda Boyasını Fazla Kaçırınca Tüm Aileyi Maviye Boyadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2025 - 12:51

İçerik Devam Ediyor

Gıda boyalarının kullanımı günümüzde oldukça yaygınlaşmış durumda. Bu boyalar sayesinde pastalar adeta birer sanat eserine dönüşebiliyor. Renkli ve göz alıcı görünümleriyle özellikle çocukların ilgisini çeken pastalar, hem göze hem de damağa hitap ediyor. Gıda boyaları, pastaların çekiciliğini ve tüketici üzerindeki etkisini artırmada önemli bir rol oynuyor. Fakat bazen gıda boyaları başa bela da olabiliyor. 

Bir anne kızının doğum gününde pastayı kendi yapmak istedi. Fakat gıda boyasının dozunu ayarlayamayınca tüm aileyi maviye boyadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki gıda boyaları zararlı mı?

Peki gıda boyaları zararlı mı?

Gıda boyaları, yiyecek ve içeceklerin rengini artırmak veya çekici hale getirmek için kullanılır. Doğal boyalar genellikle pancar, havuç veya spirulina gibi bitkilerden elde edilir ve çoğu kişi için güvenlidir. Sentetik gıda boyaları ise bazı kişilerde alerjik reaksiyon, mide-bağırsak hassasiyeti veya çocuklarda hiperaktiviteye yol açabilir. Ancak normal miktarlarda ve kontrollü kullanımda çoğu sentetik boya genellikle zararsızdır. Önemli olan, etiketleri okumak, “E” kodlarına dikkat etmek ve aşırı tüketimden kaçınmaktır. Bu sayede gıda boyalarının sağlığa olası etkileri minimuma indirilebilir.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın