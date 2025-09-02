Tuğçe Kandemir'in Kırmızı Saten Sahne Kıyafeti Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

2018 yılında “Bu Benim Öyküm” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Kandemir, kendine özgü sesi ve samimi yorumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. “Seni Öptüğüm Sokak”, “Ah Ellerim Kırılaydı” ve “Aradan Çok Yıllar Geçti” gibi parçalarıyla gönüllerde taht kurmayı başaran isim şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşıyor.

Özel hayatı kadar müziğiyle de öne çıkan isim son olarak sahne kıyafetiyle adından bahsettirdi.