Tuğçe Kandemir'in Kırmızı Saten Sahne Kıyafeti Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
02.09.2025 - 16:02

2018 yılında “Bu Benim Öyküm” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Kandemir, kendine özgü sesi ve samimi yorumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. “Seni Öptüğüm Sokak”, “Ah Ellerim Kırılaydı” ve “Aradan Çok Yıllar Geçti” gibi parçalarıyla gönüllerde taht kurmayı başaran isim şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşıyor.

Özel hayatı kadar müziğiyle de öne çıkan isim son olarak sahne kıyafetiyle adından bahsettirdi.

İşte o anlar:

Tuğçe Kandemir’in sahnedeki kırmızı elbisesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından fazla iddialı bulundu.

Tuğçe Kandemir'in sahnedeki kırmızı elbisesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından fazla iddialı bulundu.

Kariyerinde önemli rol oynayan 'Bu Benim Öyküm” ile milyon dinlenme kazanan Tuğçe Kandemir adından müziğiyle bahsettirmeye devam diyor.

Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz yıl sevgilisi Abdullah Karatay ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Aralık ayında aile arasında sade bir törenle evlenen çift, ardından gelen hamilelik haberiyle sevenlerine bir müjdeli haber daha vermişti. 

“Yanlış”, “İçimdeki Sen” ve “Gülü Soldurmam” gibi şarkılarla kariyerini sürdüren isim bu sefer sahnede tercih ettiği kırmızı elbiseyle kullanıcıların dişline düştü.

Gelin kullanıcıların tepkilerine birlikte bakalım:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
