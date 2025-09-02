Tuğçe Kandemir'in Kırmızı Saten Sahne Kıyafeti Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!
2018 yılında “Bu Benim Öyküm” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Kandemir, kendine özgü sesi ve samimi yorumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. “Seni Öptüğüm Sokak”, “Ah Ellerim Kırılaydı” ve “Aradan Çok Yıllar Geçti” gibi parçalarıyla gönüllerde taht kurmayı başaran isim şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşıyor.
Özel hayatı kadar müziğiyle de öne çıkan isim son olarak sahne kıyafetiyle adından bahsettirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuğçe Kandemir’in sahnedeki kırmızı elbisesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından fazla iddialı bulundu.
Gelin kullanıcıların tepkilerine birlikte bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın