Almanya'da Devlet Üniversitesinde Okuyan Bir Genç 3 Euroluk Öğle Yemeğini Paylaştı

Almanya'da Devlet Üniversitesinde Okuyan Bir Genç 3 Euroluk Öğle Yemeğini Paylaştı

02.09.2025 - 15:21

Avrupa'da üniversite okumak şimdilerde birçok gencin hayali. Özellikle de Almanya, hem gelişmiş eğitim sistemiyle hem de sunduğu imkanlarla tüm dünyada tercih sebebi. Peki Almanya'daki ünivsersitelerde imkanlar nasıl? Örneğin bir öğle yemeğinde seçenekler çok mu? 

TikTok'ta 'nirbassa' isimli bir kullanıcı, Almanya'daki bir devlet üniversitesinde yaklaşık 3 euroya yediği öğle yemeğini paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Toplamda 2.90 euro ödenen öğle yemeği bu şekilde;

Toplamda 2.90 euro ödenen öğle yemeği bu şekilde;

TikTok'ta paylaşılan bu videoya pek çok farklı ülkeden kullanıcılar yorum yaptı. Kimisi böyle bir tabağın kendi ülkesinde bedava olacağını söylerken kimisi de fiyatının çok ucuz olduğunu söyledi. 

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Almanya'daki bir üniversiteden paylaşım yapan Türk öğrenci, bu sistemin nasıl işlediğini anlatmıştı. Videoda anlatılana göre, yemekhanelerde sebze ve et sırası bulunuyor. Yemekhaneden de dilediğiniz ürünü alıp tartıyorsunuz ve aldığınız ürünün miktarı kadar ödeme yapıyorsunuz.

İşte Münih Teknik Üniversitesi'nden bir video;

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
