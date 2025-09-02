Almanya'da Devlet Üniversitesinde Okuyan Bir Genç 3 Euroluk Öğle Yemeğini Paylaştı

Avrupa'da üniversite okumak şimdilerde birçok gencin hayali. Özellikle de Almanya, hem gelişmiş eğitim sistemiyle hem de sunduğu imkanlarla tüm dünyada tercih sebebi. Peki Almanya'daki ünivsersitelerde imkanlar nasıl? Örneğin bir öğle yemeğinde seçenekler çok mu?
TikTok'ta 'nirbassa' isimli bir kullanıcı, Almanya'daki bir devlet üniversitesinde yaklaşık 3 euroya yediği öğle yemeğini paylaştı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Toplamda 2.90 euro ödenen öğle yemeği bu şekilde;
