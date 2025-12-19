Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DSX3-...
Herkesin ezbere bildiği o meşhur 'Şafak söktü yine Sunam uyanmaz' dizelerinin ardında, aslında tahmin edilenden çok daha ağır bir dram yatıyor. Müzisyen Neşe Bakay, Malatya’nın usta sanatçısı Fahri Kayhan’ın, basit bir dedikodu yüzünden kaybettiği eşi Suna’ya yaktığı bu ağıdın hikayesini paylaştı.
Gelin, birlikte öğrenelim...
Müzisyen Neşe Bakay "Uyan Sunam" türküsünün hikayesini anlattı.
