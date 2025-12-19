onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Müzisyen Neşe Bakay, "Uyan Sunam" Türküsünün Hikayesini Anlattı

Müzisyen Neşe Bakay, "Uyan Sunam" Türküsünün Hikayesini Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.12.2025 - 09:19

İçerik Devam Ediyor

Herkesin ezbere bildiği o meşhur 'Şafak söktü yine Sunam uyanmaz' dizelerinin ardında, aslında tahmin edilenden çok daha ağır bir dram yatıyor. Müzisyen Neşe Bakay, Malatya’nın usta sanatçısı Fahri Kayhan’ın, basit bir dedikodu yüzünden kaybettiği eşi Suna’ya yaktığı bu ağıdın hikayesini paylaştı.

Gelin, birlikte öğrenelim...

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DSX3-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce videoyu beraber izleyelim...

Müzisyen Neşe Bakay "Uyan Sunam" türküsünün hikayesini anlattı.

Müzisyen Neşe Bakay "Uyan Sunam" türküsünün hikayesini anlattı.

'Düşünün ki komşunuzla hamama gidiyorsunuz ve komşunuz akşam kocasına sizin beninizi anlatıyor.

Fahri Kayhan Malatya'da yaşıyor, eşi güzeller güzeli Suna. O dönemde kadınlar her hafta hamama gidiyor; Suna da komşusu Neriman'la hamama gidiyor. Akşam evde nasıl bir muhabbet oluyorsa, Neriman kocası Mustafa'ya Suna'nın belindeki beni anlatıyor.

Aradan çok bir zaman geçmiyor, bir gün kahvede Fahri Kayhan ve Mustafa tartışıyorlar. Fahri Kayhan Mustafa'ya diyor ki; 'Yıkıl karşımdan be, sen de adam mısın?' diyor. O da diyor ki; 'Sen ne diyorsun be' diyor, 'Ben senin karının belindeki bene kadar biliyorum' diyor.

Bunun üzerine Fahri Kayhan yıkılıyor, eve geliyor. 'Suna benim senden yana hiçbir şüphem yok ama olan oldu artık, el gün içine çıkamayız' diyor, kahroluyor. Günden güne bunların sorunları, sıkıntıları artıyor. Suna'yla Fahri Kayhan'ın arası bozuluyor.

Bir gün Fahri Kayhan eve geliyor, Suna kendini asmış. Fahri Kayhan onun cesedini indiriyor, sabaha kadar da başında o türküyü söylüyor'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın