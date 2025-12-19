Müzisyen Neşe Bakay, "Uyan Sunam" Türküsünün Hikayesini Anlattı

'Düşünün ki komşunuzla hamama gidiyorsunuz ve komşunuz akşam kocasına sizin beninizi anlatıyor.

Fahri Kayhan Malatya'da yaşıyor, eşi güzeller güzeli Suna. O dönemde kadınlar her hafta hamama gidiyor; Suna da komşusu Neriman'la hamama gidiyor. Akşam evde nasıl bir muhabbet oluyorsa, Neriman kocası Mustafa'ya Suna'nın belindeki beni anlatıyor.

Aradan çok bir zaman geçmiyor, bir gün kahvede Fahri Kayhan ve Mustafa tartışıyorlar. Fahri Kayhan Mustafa'ya diyor ki; 'Yıkıl karşımdan be, sen de adam mısın?' diyor. O da diyor ki; 'Sen ne diyorsun be' diyor, 'Ben senin karının belindeki bene kadar biliyorum' diyor.

Bunun üzerine Fahri Kayhan yıkılıyor, eve geliyor. 'Suna benim senden yana hiçbir şüphem yok ama olan oldu artık, el gün içine çıkamayız' diyor, kahroluyor. Günden güne bunların sorunları, sıkıntıları artıyor. Suna'yla Fahri Kayhan'ın arası bozuluyor.

Bir gün Fahri Kayhan eve geliyor, Suna kendini asmış. Fahri Kayhan onun cesedini indiriyor, sabaha kadar da başında o türküyü söylüyor'