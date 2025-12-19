onedio
Meteoroloji Bugün İçin Uyardı: Buzlanma ve Don Etkili Olacak

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.12.2025 - 07:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Aralık Cuma günü için yayımladığı hava tahmin raporunda özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine dikkat çekti. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken, yetkililer sürücüler ile tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Yağış beklenmeyen günde, soğuk havanın bazı bölgelerde etkisini daha belirgin hissettireceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

MGM’nin günlük hava tahmin raporunda, yurt genelinde yağış öngörülmezken; kuzey, iç ve doğu bölgelerin parçalı bulutlu, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların buzlanma riskine karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Bazı illerde beklenen en düşük sıcaklıklar ise şu şekilde:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
