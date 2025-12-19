Meteoroloji Bugün İçin Uyardı: Buzlanma ve Don Etkili Olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

MGM’nin günlük hava tahmin raporunda, yurt genelinde yağış öngörülmezken; kuzey, iç ve doğu bölgelerin parçalı bulutlu, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların buzlanma riskine karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.