Haşlanmış Yumurtayı Saniyeler İçinde Soymanın En Kolay Yöntemi Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 15:29

Haşlanmış yumurtayı soymak her kahvaltıda küçük bir kabusa dönüşebilir. Artık tek bir malzeme ve basit bir yöntemle kabuğu saniyeler içinde ve zahmetsizce ayırmak mümkün.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/pe...
Haşlanmış yumurtalar kahvaltının vazgeçilmezi olsa da en zor kısmı her zaman kabuğunu soymaktır.

Tek bir malzeme ve evde bulunan basit bir kap yumurta soyma meselesini son derece kısaltıyor.

Fitness koçu Thomas Edwards, bu yöntemi açıkladı.

Yapmanız gereken tek şey haşlanmış yumurtayı biraz suyla birlikte plastik bir kaba koymak ve kapağı kapatıp kısa süre sallamak. Saniyeler içinde kabuk, yumurta beyazından kolayca ayrılıyor.

İpucu: Soğuk su kullanmak ve yumurtayı sallamadan önce hafifçe çatlatmak, kabuğun daha kolay soyulmasını sağlıyor. Ayrıca taze yumurtalar bu yöntemde çok daha iyi sonuç veriyor.

