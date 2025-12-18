Haşlanmış Yumurtayı Saniyeler İçinde Soymanın En Kolay Yöntemi Açıklandı

Yapmanız gereken tek şey haşlanmış yumurtayı biraz suyla birlikte plastik bir kaba koymak ve kapağı kapatıp kısa süre sallamak. Saniyeler içinde kabuk, yumurta beyazından kolayca ayrılıyor.

İpucu: Soğuk su kullanmak ve yumurtayı sallamadan önce hafifçe çatlatmak, kabuğun daha kolay soyulmasını sağlıyor. Ayrıca taze yumurtalar bu yöntemde çok daha iyi sonuç veriyor.