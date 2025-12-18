Araştırmalar Ortaya Koydu: Problem Çözme Becerisi Yüksek Erkekler İlişkilerde Daha Sağlıklı Davranıyor
Kaynak: https://nypost.com/2025/12/02/lifesty...
Zekanın bir ilişkide ne kadar belirleyici olabileceği uzun süredir tartışılıyor. Son dönemde yayımlanan bilimsel bir araştırma ise, özellikle problem çözme ve mantık yürütme becerilerinin, romantik ilişkilerdeki davranış biçimleriyle yakından ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Bulgular, bazı bilişsel yetkinliklerin yalnızca akademik ya da mesleki başarıyla değil, partnerler arası iletişim ve duygusal dengeyle de bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.
Zekanın akademik ve mesleki başarıyla ilişkisi uzun süredir biliniyor.
Araştırma kapsamında, en az altı aydır bir ilişki içinde olan 18–65 yaş aralığındaki 202 heteroseksüel erkek incelendi.
Araştırmacılar, akışkan zekanın dürtü kontrolü, empati ve sağlıklı iletişimle yakından ilişkili olduğunu vurguluyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
