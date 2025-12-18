onedio
Araştırmalar Ortaya Koydu: Problem Çözme Becerisi Yüksek Erkekler İlişkilerde Daha Sağlıklı Davranıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 12:48

Zekanın bir ilişkide ne kadar belirleyici olabileceği uzun süredir tartışılıyor. Son dönemde yayımlanan bilimsel bir araştırma ise, özellikle problem çözme ve mantık yürütme becerilerinin, romantik ilişkilerdeki davranış biçimleriyle yakından ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Bulgular, bazı bilişsel yetkinliklerin yalnızca akademik ya da mesleki başarıyla değil, partnerler arası iletişim ve duygusal dengeyle de bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

İşte detaylar...

Zekanın akademik ve mesleki başarıyla ilişkisi uzun süredir biliniyor.

Ancak son bir araştırma, bilişsel becerilerin romantik ilişkilerdeki davranış biçimleriyle de yakından bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Oakland Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, özellikle problem çözme ve akıl yürütme becerilerinin ilişkilerde daha yapıcı ve güvenli bir tutumla ilişkili olduğunu gösteriyor.

Araştırma kapsamında, en az altı aydır bir ilişki içinde olan 18–65 yaş aralığındaki 202 heteroseksüel erkek incelendi.

Katılımcıların genel zeka ve akışkan zeka düzeyleri harf ve sayı dizilerinden oluşan, mantık yürütme ve örüntü tanıma becerilerini ölçen testlerle değerlendirildi.

Elde edilen bulgulara göre, genel zeka ve özellikle akışkan zeka düzeyi daha düşük olan erkeklerin partnerlerine yönelik hakaret, baskı kurma, aşırı kıskançlık ve kontrolcü davranışlar sergileme olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi. Buna karşılık, söz konusu testlerde daha başarılı olan erkeklerin duyguları algılama, anlama ve yönetme konusunda daha gelişmiş becerilere sahip olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, akışkan zekanın dürtü kontrolü, empati ve sağlıklı iletişimle yakından ilişkili olduğunu vurguluyor.

Bu bilişsel yetkinliğin, ilişkilerde çatışmaları daha yapıcı şekilde ele alma ve olumsuz davranışlardan kaçınma konusunda koruyucu bir rol oynayabileceği ifade ediliyor. Ayrıca düşük bilişsel performans gösteren katılımcılarda, ilişkiyi sürdürmek amacıyla suçluluk hissettirme gibi “maliyet yükleyici” davranışların ve bazı psikolojik sorunların daha sık raporlandığı belirtiliyor.

Çalışmada dikkat çeken bir diğer nokta ise, yüksek akışkan zekaya sahip erkeklerin; partnerlerini fiziksel görünüm üzerinden eleştirme, aşırı kıskançlık gösterme ve cinsel işlev sorunları yaşama ihtimalinin daha düşük olması. Bu bulgular, zekanın yalnızca bilişsel değil, duygusal ve davranışsal alanlarda da etkili olabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmanın keşifsel nitelikte olduğunu ve yalnızca erkek katılımcılarla sınırlı kaldığını özellikle vurguluyor. Bu nedenle sonuçların genellenemeyeceği ve nedensel bir ilişki kurulamayacağı belirtiliyor. Zekanın, sağlıklı ilişki davranışlarının doğrudan nedeni olup olmadığı ise ileride yapılacak daha kapsamlı çalışmalarla netlik kazanacak.

Yorum Yazın