Araştırmalar Ortaya Koydu: Problem Çözme Becerisi Yüksek Erkekler İlişkilerde Daha Sağlıklı Davranıyor

Bu bilişsel yetkinliğin, ilişkilerde çatışmaları daha yapıcı şekilde ele alma ve olumsuz davranışlardan kaçınma konusunda koruyucu bir rol oynayabileceği ifade ediliyor. Ayrıca düşük bilişsel performans gösteren katılımcılarda, ilişkiyi sürdürmek amacıyla suçluluk hissettirme gibi “maliyet yükleyici” davranışların ve bazı psikolojik sorunların daha sık raporlandığı belirtiliyor.

Çalışmada dikkat çeken bir diğer nokta ise, yüksek akışkan zekaya sahip erkeklerin; partnerlerini fiziksel görünüm üzerinden eleştirme, aşırı kıskançlık gösterme ve cinsel işlev sorunları yaşama ihtimalinin daha düşük olması. Bu bulgular, zekanın yalnızca bilişsel değil, duygusal ve davranışsal alanlarda da etkili olabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmanın keşifsel nitelikte olduğunu ve yalnızca erkek katılımcılarla sınırlı kaldığını özellikle vurguluyor. Bu nedenle sonuçların genellenemeyeceği ve nedensel bir ilişki kurulamayacağı belirtiliyor. Zekanın, sağlıklı ilişki davranışlarının doğrudan nedeni olup olmadığı ise ileride yapılacak daha kapsamlı çalışmalarla netlik kazanacak.