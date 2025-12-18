onedio
Avrupa’da Resmi Üniversiteye Sahip Olmayan İki Ülke: Öğrenciler Eğitim İçin Başka Ülkeye Gidiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 14:38

Avrupa denince akla hemen köklü üniversiteler, tarihi akademik kurumlar ve sayısız eğitim imkanı gelir. Ancak kıtanın küçük bazı bölgelerinde, öğrencilerin kapsamlı bir üniversite eğitimi almak için sınırlarını aşması gerekiyor. Bu ülkelerde yerel yükseköğretim seçenekleri sınırlı olduğundan, gençler eğitimlerini tamamlamak için komşu ülkelere yöneliyor ve böylece farklı kültürlerde akademik deneyim kazanıyor.

İşte üniversitesi olmayan 2 Avrupa ülkesi...

Ancak kıtanın küçük ve mikro devletlerinde durum biraz farklı. Neredeyse her Avrupa ülkesinde en az bir üniversite bulunmasına rağmen, bazı istisnalar vardır.

İşte Üniversitesi Olmayan 2 Avrupa Ülkesi

1. Vatikan

Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan’da, resmi anlamda bir devlet üniversitesi bulunmaz. Buradaki eğitim kurumlarının büyük çoğunluğu dini odaklıdır ve genellikle Katolik Kilisesi’ne bağlıdır. Akademik eğitim imkanları sınırlıdır. Öğrenciler, daha kapsamlı bir üniversite deneyimi için genellikle İtalya’daki kurumlara yönelir.

2. Lüksemburg

Lüksemburg’da geleneksel bir devlet üniversitesi bulunmamaktadır. Ülkede yükseköğretim kurumları olarak bazı enstitüler ve mesleki/uzman okullar faaliyet göstermektedir. Ancak öğrenciler, kapsamlı üniversite eğitimi için genellikle Fransa, Almanya veya Belçika’daki kurumlara yönelmektedir.

