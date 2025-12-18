Avrupa’da Resmi Üniversiteye Sahip Olmayan İki Ülke: Öğrenciler Eğitim İçin Başka Ülkeye Gidiyor

1. Vatikan

Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan’da, resmi anlamda bir devlet üniversitesi bulunmaz. Buradaki eğitim kurumlarının büyük çoğunluğu dini odaklıdır ve genellikle Katolik Kilisesi’ne bağlıdır. Akademik eğitim imkanları sınırlıdır. Öğrenciler, daha kapsamlı bir üniversite deneyimi için genellikle İtalya’daki kurumlara yönelir.

2. Lüksemburg

Lüksemburg’da geleneksel bir devlet üniversitesi bulunmamaktadır. Ülkede yükseköğretim kurumları olarak bazı enstitüler ve mesleki/uzman okullar faaliyet göstermektedir. Ancak öğrenciler, kapsamlı üniversite eğitimi için genellikle Fransa, Almanya veya Belçika’daki kurumlara yönelmektedir.