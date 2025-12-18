Hamle Yapmak İçin En Doğru Saat Hangisi? Burçlara Göre Günün En Şanslı Saatleri

Gün içinde bazı saatler, attığımız adımların daha etkili ve kararlarımızın daha isabetli olduğu zamanlar olarak öne çıkıyor. Astrolojik perspektife göre her burcun gün içerisinde enerjisinin ve uyumunun zirveye ulaştığı belirli saat dilimleri var. Bazı burçlar sabah saatlerinde bazıları ise öğleden sonra ya da akşam saatlerinde daha avantajlı. Peki, sizin burcunuz için doğru adımı atmak ve fırsatları değerlendirmek en uygun zaman dilimi hangisi? İşte burçlara göre günün en şanslı saatleri...