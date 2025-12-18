onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Hamle Yapmak İçin En Doğru Saat Hangisi? Burçlara Göre Günün En Şanslı Saatleri

Hamle Yapmak İçin En Doğru Saat Hangisi? Burçlara Göre Günün En Şanslı Saatleri

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 13:25

Gün içinde bazı saatler, attığımız adımların daha etkili ve kararlarımızın daha isabetli olduğu zamanlar olarak öne çıkıyor. Astrolojik perspektife göre her burcun gün içerisinde enerjisinin ve uyumunun zirveye ulaştığı belirli saat dilimleri var. Bazı burçlar sabah saatlerinde bazıları ise öğleden sonra ya da akşam saatlerinde daha avantajlı. Peki, sizin burcunuz için doğru adımı atmak ve fırsatları değerlendirmek en uygun zaman dilimi hangisi? İşte burçlara göre günün en şanslı saatleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Koç (21 Mart – 19 Nisan)
  • Şanslı saat: 06.00 – 09.00

Koç burçları için gün kelimenin tam anlamıyla sabahla başlar. Erken saatlerde enerjin yüksek, kararların nettir. Yeni bir işe girişmek, cesur bir adım atmak ya da uzun süredir ertelediğin bir planı hayata geçirmek için bu zaman dilimi büyük avantaj sağlar. Günü erken kazanan genelde sonunu da rahat getirir.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)
  • Şanslı saat: 08.00 – 11.00

Boğa burçları sabahın oturmasını bekler; aceleyle işi yoktur. Bu saatlerde hem zihnin hem de bedenin daha dengededir. Maddi konular, alışveriş kararları ve uzun vadeli planlar için şansın açık olur. Sağlam adımlar atmak isteyen Boğalar için günün en verimli aralığıdır.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)
  • Şanslı saat: 10.00 – 13.00

İkizler burçlarının zihni bu saatlerde tam gaz çalışır. Konuşmalar, yazışmalar, toplantılar ve sosyal medya paylaşımları için ideal bir zaman dilimi. Kendini daha net ifade eder, karşı tarafı daha kolay ikna edersin. Kısacası kelimeler senin tarafında.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)
  • Şanslı saat: 12.00 – 15.00

Yengeç burçları için öğle saatleri duygusal netliğin arttığı bir dönemdir. Aileyle ilgili konular, özel konuşmalar ve iç dünyanı ilgilendiren meseleler bu saatlerde daha rahat çözülür. Sezgilerin güçlenir, kalbinle verdiğin kararlar seni yarı yolda bırakmaz.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)
  • Şanslı saat: 07.00 – 09.00

Aslan burçları sabah saatlerinde parlamaya daha yatkındır. Kendini göstermen gereken işler, sunumlar ya da yaratıcı projeler için oldukça uygun bir zaman. İnsanlar seni daha dikkatle dinler, özgüvenin doğal bir şekilde yükselir. Spot ışığı sabah senin üzerinde.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)
  • Şanslı saat: 09.00 – 12.00

Başak burçları için düzen kurmak ve detaylarla ilgilenmek bu saatlerde çok daha kolaydır. Planlama, analiz ve iş listeleri hazırlamak için en verimli zaman dilimi burasıdır. Küçük detayları fark eder, işleri hatasız ilerletirsin. Zihnin tam olarak senkronize çalışır.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)
  • Şanslı saat: 16.00 – 19.00

Terazi burçları günün ikinci yarısında dengeyi yakalar. İlişkiler, sosyal temaslar ve uzlaşma gerektiren konular bu saatlerde daha rahat ilerler. Konuşmalar yumuşar, ortamlar daha uyumlu hâle gelir. Kalp işleri için de ideal bir zaman dilimidir.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)
  • Şanslı saat: 20.00 – 23.00

Akrep burçları için gerçek güç, günün sessizleştiği anlarda ortaya çıkar. Derin düşünmek, araştırmak ya da içsel dönüşüm gerektiren konularla ilgilenmek için bu saatler oldukça etkilidir. Odaklanman artar, kimsenin fark etmediğini sen fark edersin.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)
  • Şanslı saat: 06.00 – 09.00

Yay burçları sabah saatlerinde daha umutlu ve enerjik hisseder. Yeni fikirler üretmek, plan yapmak ya da hareket gerektiren işlere başlamak için bu zaman dilimi çok uygundur. Güne erken başlamak, günün geri kalanını da pozitif etkiler.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)
  • Şanslı saat: 15.00 – 18.00

Oğlak burçları için günün en güçlü zamanı, öğleden sonra saatleridir. Kariyer, sorumluluklar ve uzun vadeli hedeflerle ilgili işler bu aralıkta daha sağlam ilerler. Disiplinin ve kararlılığın karşılığını bu saatlerde almaya başlarsın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)
  • Şanslı saat: 18.00 – 21.00

Kova burçları için akşam saatleri zihinsel olarak en açık olunan zamandır. Yaratıcı fikirler, grup çalışmaları ve sosyal projeler için ideal bir dönemdir. Alışılmışın dışına çıkmak istiyorsan, bu saatlerde evren sana daha fazla alan tanır.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Balık (19 Şubat – 20 Mart)
  • Şanslı saat: 22.00 – 01.00

Balık burçları gecenin sessizliğinde sezgilerini en güçlü şekilde hisseder. Yaratıcı çalışmalar, içe dönüş ve duygusal farkındalık bu saatlerde artar. Mantığın geri çekildiği, hislerin direksiyon başına geçtiği bir zaman dilimidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın