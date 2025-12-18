onedio
Yıllar Boyunca Basit Bir Kulak Çınlaması Sanıyordu: 59 Yaşındaki Adama Beyin Tümörü Teşhisi Kondu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 16:05

Darren Harris, yıllardır süren kulak çınlamasını basit bir rahatsızlık sanıyordu. Ancak yapılan detaylı tetkikler, beyninin tabanında yavaş büyüyen bir tümör olduğunu ortaya çıkardı.

İşte o trajik hikayenin detayları...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/i-...
59 yaşındaki Darren Harris, yıllardır süren kulak çınlamasının ardından beyin tümörüyle karşı karşıya kaldı.

Teşhisi konulduktan iki yıl sonra doktorları tarafından standart bir işitme testine yönlendirilen Darren, yapılan ileri tetkikler ve MR taramalarıyla beyninin tabanında yavaş büyüyen düşük dereceli bir tentorial meningioma taşıdığını öğrendi.

Darren, Sheffield’daki Northern General Hospital’de yaklaşık 35 bin sterlin maliyetle radyocerrahi gördü.

Bu ileri teknoloji tedavi, tümör hücrelerini yok ederken sağlıklı dokuları korumayı hedefliyordu. İşlem sırasında kafasına sabitlenen metal bir çerçeve sayesinde tümör 3 boyutlu olarak haritalandı ve tam nokta atışıyla radyasyon uygulandı. Tedavi başarılı geçti, ancak Darren epilepsi, görme bozuklukları ve sol tarafında karıncalanma gibi nörolojik yan etkiler yaşamaya devam ediyor. Ayrıca kalp ritim bozukluğu nedeniyle birçok kardiyak prosedürden geçti ve sürücü belgesini kaybetti.

10. yılı dolayısıyla eşi Sharon ile birlikte Brain Tumour Research için bir bağış etkinliği düzenleyen Darren 800 sterlinin üzerinde bağış topladı.

Darren, “Tümör teşhisi konulduğunda dünyam başıma yıkıldı. Bugün burada olmam, modern tedavi ve araştırmalar sayesinde mümkün oldu. Ama pek çok kişi aynı şansa sahip değil. Bu yüzden beyin tümörü araştırmalarına yatırım yapılması hayati önem taşıyor” dedi.

Metehan Bozkurt
