Yıllar Boyunca Basit Bir Kulak Çınlaması Sanıyordu: 59 Yaşındaki Adama Beyin Tümörü Teşhisi Kondu

Bu ileri teknoloji tedavi, tümör hücrelerini yok ederken sağlıklı dokuları korumayı hedefliyordu. İşlem sırasında kafasına sabitlenen metal bir çerçeve sayesinde tümör 3 boyutlu olarak haritalandı ve tam nokta atışıyla radyasyon uygulandı. Tedavi başarılı geçti, ancak Darren epilepsi, görme bozuklukları ve sol tarafında karıncalanma gibi nörolojik yan etkiler yaşamaya devam ediyor. Ayrıca kalp ritim bozukluğu nedeniyle birçok kardiyak prosedürden geçti ve sürücü belgesini kaybetti.