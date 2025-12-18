Yıllar Boyunca Basit Bir Kulak Çınlaması Sanıyordu: 59 Yaşındaki Adama Beyin Tümörü Teşhisi Kondu
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/i-...
Darren Harris, yıllardır süren kulak çınlamasını basit bir rahatsızlık sanıyordu. Ancak yapılan detaylı tetkikler, beyninin tabanında yavaş büyüyen bir tümör olduğunu ortaya çıkardı.
İşte o trajik hikayenin detayları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
59 yaşındaki Darren Harris, yıllardır süren kulak çınlamasının ardından beyin tümörüyle karşı karşıya kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Darren, Sheffield’daki Northern General Hospital’de yaklaşık 35 bin sterlin maliyetle radyocerrahi gördü.
10. yılı dolayısıyla eşi Sharon ile birlikte Brain Tumour Research için bir bağış etkinliği düzenleyen Darren 800 sterlinin üzerinde bağış topladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın