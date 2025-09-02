onedio
Müşteri Notunda "Lütfen Isırarak Getirir misiniz?" Yazan Döneri Isıran Kuryenin Müşteriyle Komik Diyaloğu

Müşteri Notunda "Lütfen Isırarak Getirir misiniz?" Yazan Döneri Isıran Kuryenin Müşteriyle Komik Diyaloğu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.09.2025 - 14:06

Sık sık karşımıza çıkan kurye videolarına oldukça komik bir yenisi daha eklendi. Bir kurye, sipariş notunda 'Lütfen ısırarak getirir misiniz?' yazdığını gördü ve hemen görevini yerine getirdi. Bir ısırık aldığı döneri müşteriye temsil eden kurye, notun yanlış yazıldığını öğrendi. Ortaya komik bir diyalog çıktı.

Bir kurye, müşterisinin yazdığı sipariş notunu yerine getirdi ve sonrasında olanları paylaştı.

Kurye, sipariş notunda "Lütfen ısırarak getirir misiniz?" yazan sipariş notunu gösterdi ve dönerden bir ısırık aldı.

Kurye, sipariş notunda "Lütfen ısırarak getirir misiniz?" yazan sipariş notunu gösterdi ve dönerden bir ısırık aldı.

Müşteriye durumu bildiren kurye, müşterinin şaşkın anlarını da paylaştı. Notu hatalı yazdığını söyleyen müşteri, 'Diğer tarafını da ben yerim.' dedi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
sunrise hope

Isıtarak yazmak istediğini düşünemediniz mi

Siqilacci

Kurgu abicim

ömer

Yanlışlıkla geçirir misiniz falan yazmamışsın allahtan her şeyin hayırlısı

ekrem yerke

Türkiye bir zamanlar Dünya'nın en yaşanılası yeriydi. Bu türden her yerde her zaman karşılaştığımız absürtlükler bile hala en yaşanılası yer olduğunun göster... Devamını Gör