Müşteri Notunda "Lütfen Isırarak Getirir misiniz?" Yazan Döneri Isıran Kuryenin Müşteriyle Komik Diyaloğu

Sık sık karşımıza çıkan kurye videolarına oldukça komik bir yenisi daha eklendi. Bir kurye, sipariş notunda 'Lütfen ısırarak getirir misiniz?' yazdığını gördü ve hemen görevini yerine getirdi. Bir ısırık aldığı döneri müşteriye temsil eden kurye, notun yanlış yazıldığını öğrendi. Ortaya komik bir diyalog çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kurye, müşterisinin yazdığı sipariş notunu yerine getirdi ve sonrasında olanları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurye, sipariş notunda "Lütfen ısırarak getirir misiniz?" yazan sipariş notunu gösterdi ve dönerden bir ısırık aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Isıtarak yazmak istediğini düşünemediniz mi
Kurgu abicim
Yanlışlıkla geçirir misiniz falan yazmamışsın allahtan her şeyin hayırlısı
Türkiye bir zamanlar Dünya'nın en yaşanılası yeriydi. Bu türden her yerde her zaman karşılaştığımız absürtlükler bile hala en yaşanılası yer olduğunun göster... Devamını Gör