Taşacak Bu Deniz'de Gezep'in Arabanın Üzerinden Atladığı Sahnenin Kamera Arkası
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in her sahnesi olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep karakterinin arabanın üzerinden atlama sahnesi çok konuşulmuştu. Taşacak Bu Deniz ekibi, Gezep'in aksiyon sahnesinin kamera arkasını yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Taşacak Bu Deniz'de Gezep'in rol aldığı aksiyon sahnesinin dublörsüz kamera arkası görüntüleri:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep karakteri adeta fenomen yarattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın