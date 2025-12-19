onedio
Taşacak Bu Deniz'de Gezep'in Arabanın Üzerinden Atladığı Sahnenin Kamera Arkası

Taşacak Bu Deniz'de Gezep'in Arabanın Üzerinden Atladığı Sahnenin Kamera Arkası

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.12.2025 - 17:10

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in her sahnesi olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep karakterinin arabanın üzerinden atlama sahnesi çok konuşulmuştu. Taşacak Bu Deniz ekibi, Gezep'in aksiyon sahnesinin kamera arkasını yayınladı.

İşte Taşacak Bu Deniz'de Gezep'in rol aldığı aksiyon sahnesinin dublörsüz kamera arkası görüntüleri:

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep karakteri adeta fenomen yarattı.

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerde yer aldığı Taşacak Bu Deniz, reytinglerde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Dizi her hafta kendi reyting rekorunu kırarken Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep karakterinin sahneleri apayrı ilgi görüyor. Deli dolu bir karakter olan Gezep'in Şerif'in arabasının üzerinden atladığı aksiyon sahnesi çok konuşulurken o sahnenin kamera arkası görüntüler geldi. Taşacak Bu Deniz ekibi ayrıca Onur Dilber'in o sahnede dublör kullanmadığını açıkladı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
