MasterChef Türkiye Şampiyonu Sezer'den "Çağatay Kazanmalıydı" Diyen Seyirciye Şoke Eden Sözler
MasterChef Türkiye 2025 sezonunun şampiyonu Sezer Dirican. Özkan'la beraber finale kalan Sezer, kıl payı bir puan farkıyla MasterChef kupasını evine götürdü. Yarışmaya yarı finalde veda eden Çağatay favori isimler arasında yer alırken Sezer'in paylaşımına Çağatay'la alakalı yorum yapan seyirciye şampiyondan yanıt gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu epey çetrefilli geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'de Çağatay'ın finale kalmasına kesin gözüyle bakılsa da öyle olmadı.
İşte MasterChef Türkiye şampiyonu Sezer'in Çağatay'ı destekleyen seyirciye verdiği yanıtlar:
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın