MasterChef Türkiye Şampiyonu Sezer'den "Çağatay Kazanmalıydı" Diyen Seyirciye Şoke Eden Sözler

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
19.12.2025 - 16:44

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun şampiyonu Sezer Dirican. Özkan'la beraber finale kalan Sezer, kıl payı bir puan farkıyla MasterChef kupasını evine götürdü. Yarışmaya yarı finalde veda eden Çağatay favori isimler arasında yer alırken Sezer'in paylaşımına Çağatay'la alakalı yorum yapan seyirciye şampiyondan yanıt gecikmedi.

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu epey çetrefilli geçti.

Yarışmacılar arasındaki uzun mücadelenin ardından Sezer ve Çağatay finale adını yazdıran isimler oldu. Sezer Dirican, yaptığı tabaklarla kıl payı puan farkı yaratıp Özkan'ı geçti ve MasterChef Türkiye'nin yeni şampiyonu oldu.

Özkan ve Sezer'in yer aldığı final heyecan yaratsa da yarışmanın en başından beri favoriler arasında yer alan Çağatay'ın yarı finalde elenmesi seyirciyi bir miktar üzmüştü.

MasterChef Türkiye'de Çağatay'ın finale kalmasına kesin gözüyle bakılsa da öyle olmadı.

Sezer, Özkan'ın yanına çıkan isim olurken çoğu seyirci Çağatay'ın finale çıkması gerektiğini savunmuştu. Sezer'in şampiyon olmasının ardından bile Çağatay'ı destekleyenlerden yorum gecikmezken çiçeği burnunda şampiyon Sezer'den bu yorumlara yanıt geldi.

İşte MasterChef Türkiye şampiyonu Sezer'in Çağatay'ı destekleyen seyirciye verdiği yanıtlar:

👇

