Feyza Civelek’in Avukatı Açıkladı: Onur Kırıcı Yorumlara Tazminat Davası Açılacak

Feyza Civelek’in Avukatı Açıkladı: Onur Kırıcı Yorumlara Tazminat Davası Açılacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.12.2025 - 14:03

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek aldığı yeni kararı duyurdu. Oyuncu, sosyal medyada sıkça gündeme gelen isimlerden. Özellikle dizideki oyunculuk performansına dair X aleminde binlerce yorum alıyor. Civelek yorumlar karşısında artık tazminat davası açacaklarını duyurdu. Peki ya hangi yorumlar dava sürecine taşınacak? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, aldığı yeni kararı geçtiğimiz gün Instagram hesabından duyurdu.

Dizinin her yeni bölümünün yayınlanmasıyla birlikte oyunculuğu X’te muhakkak başlıklara konu oluyor ya da çok konuşulan sahneleri aylar geçse de yeniden gündem olabiliyor. Hal böyle olunca Civelek, kötü yorumlar için önlem almak istedi. “Onur kırıcı” yorumlar için yasal sürecin başlatılacağını açıkladı.

Civelek’in avukatı tarafından yapılan açıklama aşağıda yer alıyor 👇

“Kamuoyunun Bilgisine

Müvekkilim Feyza Civelek hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyoruz.

Müvekkilimin hem profesyonel meslek hayatını hem de kişilik haklarını hedef alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır.

Onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında;

Yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal hakların kullanılacağını bildiririz.

Saygılarımızla

Feyza Civelek

Vekili

Avukat Ümit Abanoz”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
you gonna burn

Oyunculuğum övülebilir ama yerilemez 💪

fitzpatrick

Kendini 10 dakika yansız şekilde izlese neyin "mesleki itibarı zedelemeye yönelik" olduğunu görür aslında. Hatta tümüyle oyunculuk mesleğini katletmeye yönel... Devamını Gör