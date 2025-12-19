Feyza Civelek’in Avukatı Açıkladı: Onur Kırıcı Yorumlara Tazminat Davası Açılacak
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek aldığı yeni kararı duyurdu. Oyuncu, sosyal medyada sıkça gündeme gelen isimlerden. Özellikle dizideki oyunculuk performansına dair X aleminde binlerce yorum alıyor. Civelek yorumlar karşısında artık tazminat davası açacaklarını duyurdu. Peki ya hangi yorumlar dava sürecine taşınacak? İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, aldığı yeni kararı geçtiğimiz gün Instagram hesabından duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Civelek’in avukatı tarafından yapılan açıklama aşağıda yer alıyor 👇
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Oyunculuğum övülebilir ama yerilemez 💪
Hatun çok güzel beyler
Kendini 10 dakika yansız şekilde izlese neyin "mesleki itibarı zedelemeye yönelik" olduğunu görür aslında. Hatta tümüyle oyunculuk mesleğini katletmeye yönel... Devamını Gör