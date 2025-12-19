onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Demet Özdemir’in Dublörsüz Çektiği Sahnelere Övgü Yağdı

Demet Özdemir’in Dublörsüz Çektiği Sahnelere Övgü Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.12.2025 - 12:51

Kanal D’nin favori dizilerinden Eşref Rüya, yayın hayatına başarıyla devam eden projelerden. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı dizi her hafta çarşamba günleri reytinglerin birincisi oluyor. Haftalık tabloda bakıldığında ise ilk üçte yer almayı başarıyor. Tabii bu başarı oyuncuların profesyonelliği ve yeteneğinin de getirisi. Bu hafta yayınlanan bölümde Demet Özdemir’in kaçırılma sahnesindeki performansı sosyal medyaya damga vurdu. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Özdemir, yıllardır her yeni projesiyle oyunculuğunu bir üst seviyeye taşıyarak kendini geliştiriyor.

Demet Özdemir, yıllardır her yeni projesiyle oyunculuğunu bir üst seviyeye taşıyarak kendini geliştiriyor.

Eşref Rüya’nın son bölümünde yer alan sahnesi ise seyirciyi adeta büyüledi. Aksiyon sahnesi için Özdemir’in dublörü yardımcı olmak adına sete gelmiş, ancak oyuncu istememişti. Özdemir’in aksiyon sahnesindeki performansı karşısında izleyiciler X’te buluştu. Yorumlar cesaretine ve oyunculuğuna övgülerle doldu taştı.

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın