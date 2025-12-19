onedio
Set Çalışanı, Yangın Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
19.12.2025 - 10:44

Dizileri ve filmleri izlerken -bazı efektler dışında- her şey çok gerçekçi aktarılıyor. Ancak o gerçekçiliği sağlamak için set ekibi ve oyuncular tehlikeli sahnelerde yer almak zorunda kalabiliyor. Bu sahneler söz konusu olunca akla gelen ilkler arasında şüphesiz yangın sahneleri var. Bir sosyal medya kullanıcısı da yangın sahnelerinin nasıl çekildiğini merak edince Yener Yalçın’a sordu. Yıllardır sektörde set ekibinde yer alan Yalçın, geçmişten ve günümüzden örneklerle o sahnelerin nasıl çekildiğini anlattı.

İşte detaylar 👇

Görsel efektlerin gelişmesiyle birlikte artık günümüzde bu tip sahneler eskisi kadar tehlike barındırmıyor.

Ancak yine de Yener Yalçın’ın Van’daki setten verdiği örnek gibi nice örnekler var. Bu sebeple set ekibinin de oyuncuların da verdiği emek paha biçilemez diyebiliriz. Her işte olduğu gibi dizi-sinema sektöründe de güvenlik önlemleri hayati önem taşıyor.

