Set Çalışanı, Yangın Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

Dizileri ve filmleri izlerken -bazı efektler dışında- her şey çok gerçekçi aktarılıyor. Ancak o gerçekçiliği sağlamak için set ekibi ve oyuncular tehlikeli sahnelerde yer almak zorunda kalabiliyor. Bu sahneler söz konusu olunca akla gelen ilkler arasında şüphesiz yangın sahneleri var. Bir sosyal medya kullanıcısı da yangın sahnelerinin nasıl çekildiğini merak edince Yener Yalçın’a sordu. Yıllardır sektörde set ekibinde yer alan Yalçın, geçmişten ve günümüzden örneklerle o sahnelerin nasıl çekildiğini anlattı.