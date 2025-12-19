onedio
MasterChef Sergen, Survivor Yarışmacısına Aşık Olduğunu İtiraf Etti

Elif Sude Yenidoğan
19.12.2025 - 09:00

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa tüm heyecanıyla devam ederken, geçtiğimiz akşamki bölümde eğlenceli anlar yaşandı. Survivor 2026 Gönüllüler takımının MasterChef’e konuk olacağı yeni bölüm fragmanıyla duyurulmuştu. Hatta MasterChef yarışmacılarından Sergen’in aşk itirafı da yer almıştı. Şimdiyse bölüm yayınlandı ve MasterChef Sergen, aşk itirafıyla gündem oldu.

İşte o anlar 👇

Başarılı yarışmacı Altın Kupa için canla başla mücadele ediyor.

Tüm yarışmacılar galibiyet için stresli anlar yaşıyor. Hal böyle olunca biraz atmosfer değişsin diye Survivor 2026 Gönüllüler kadrosu, MasterChef’e konuk olarak renkli anlara vesile oldu. Sergen’in aşk itirafıyla kimden bahsettiği ise gecenin en merak edilen detayı oldu.

