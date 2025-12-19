O Ses Türkiye Yılbaşı’na Konuk Olacak Bir Oyuncu Daha Açıklandı

Bir yılın daha sonuna geldik. Nasıl geçtiğini anlayamadan 2025’e veda ediyoruz. Yılbaşı yaklaşırken planlar da yavaş yavaş netleşiyor. Yılbaşı gecesinin sevilen programı O Ses Türkiye için de hazırlıklar sürüyor. Programda yarışacak isimler bir bir açıklanıyor. Gelin netleşen bir diğer ismi birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş