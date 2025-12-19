onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
O Ses Türkiye Yılbaşı’na Konuk Olacak Bir Oyuncu Daha Açıklandı

O Ses Türkiye Yılbaşı’na Konuk Olacak Bir Oyuncu Daha Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.12.2025 - 10:02

Bir yılın daha sonuna geldik. Nasıl geçtiğini anlayamadan 2025’e veda ediyoruz. Yılbaşı yaklaşırken planlar da yavaş yavaş netleşiyor. Yılbaşı gecesinin sevilen programı O Ses Türkiye için de hazırlıklar sürüyor. Programda yarışacak isimler bir bir açıklanıyor. Gelin netleşen bir diğer ismi birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O Ses Türkiye Yılbaşı, birbirinden keyifli anlarıyla evlerimizin de enerjisini yükseltiyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı, birbirinden keyifli anlarıyla evlerimizin de enerjisini yükseltiyor.

Şimdiyse yıl sonuna sayılı gün kaldı ve kimlerin O Ses Türkiye’de yer alacağı merak konusu. Sosyal medyada birçok isim iddiası dolanıyor. O Ses için teklif giden ama yoğun programından dolayı katılamayacak olanlar da paylaşılıyor. Ancak Birsen Altuntaş bir ismin daha netleştiğini dile getirdi.

Veliaht’ta oynayan Serra Arıtürk O Ses Türkiye Yılbaşı’na katılacak!

Veliaht’ta oynayan Serra Arıtürk O Ses Türkiye Yılbaşı’na katılacak!

Güzel oyuncu Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisi ile ekranlarda boy gösteriyor. Kendisi oyunculuk kadar müzisyenlik konusunda da yetenekli isimlerden. Sosyal medya hesaplarından şarkı söylediği anları sıkça paylaşıyor. Yer aldığı projeler için de seslendirdiği parçalar zaman zaman gündeme geliyordu. Şimdiyse onu programda harika bir performansla izleyeceğimize eminiz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın