O Ses Türkiye Yılbaşı’na Konuk Olacak Bir Oyuncu Daha Açıklandı
Bir yılın daha sonuna geldik. Nasıl geçtiğini anlayamadan 2025’e veda ediyoruz. Yılbaşı yaklaşırken planlar da yavaş yavaş netleşiyor. Yılbaşı gecesinin sevilen programı O Ses Türkiye için de hazırlıklar sürüyor. Programda yarışacak isimler bir bir açıklanıyor. Gelin netleşen bir diğer ismi birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
O Ses Türkiye Yılbaşı, birbirinden keyifli anlarıyla evlerimizin de enerjisini yükseltiyor.
Veliaht’ta oynayan Serra Arıtürk O Ses Türkiye Yılbaşı’na katılacak!
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
