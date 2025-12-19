onedio
Galatasaray Maçı Zirveyi Etkilemedi: 18 Aralık Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
19.12.2025 - 11:58

18 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Halef: Köklerin Çağrısı, Veliaht dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Öte yandan ise bir perşembe klasiği olarak maç yayını da vardı. Galatasaray ve Başakşehir’in karşılaşması reyting sonuçlarında Total’i etkileyemedi. Peki ya Total’de birinci kim oldu? Gelin detaylara geçelim!

NOW’da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı Total grubunda 8.82 reytingle birinci oldu.

Uzak Şehir’ in ardından sezondaki bir diğer aşiret dizisi olan Halef’e izleyiciler tarafından her hafta yoğun ilgi gösteriliyor. Dizi maç olmadığı günlerde Total, AB ve ABC1 olmak üzere tüm kategorilerde birinci oluyor. Şimdiyse Total’de zirvedeyken AB ve ABC1’de ikinci oldu.

Galatasaray ve Başakşehir karşılaşması ise Total’de ikinci, AB ve ABC1’de birinci oldu. Türkiye adeta maçı ve Halef’i izleyenler olarak ikiye ayrılmış durumdaydı.

Öte yandan sezonun bir diğer dizisi Veliaht yeni bölümüyle Show TV’de izleyici karşısına çıktı. Veliaht Total grubunda altıncı oldu. AB ve ABC1’de ise üçüncüydü. Başarılı oyuncu kadrosu ve merak uyandıran bir hikayesi olsa da Veliaht reytinglerde istediği sonucu alamayabiliyor. Ancak şu an için herhangi bir final kararı yok. Reytingler kanal ve yapım tarafından yeterli görülüyor.

İşte 18 Aralık Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 18 Aralık Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 18 Aralık Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇

