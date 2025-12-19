Galatasaray Maçı Zirveyi Etkilemedi: 18 Aralık Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Uzak Şehir’ in ardından sezondaki bir diğer aşiret dizisi olan Halef’e izleyiciler tarafından her hafta yoğun ilgi gösteriliyor. Dizi maç olmadığı günlerde Total, AB ve ABC1 olmak üzere tüm kategorilerde birinci oluyor. Şimdiyse Total’de zirvedeyken AB ve ABC1’de ikinci oldu.

Galatasaray ve Başakşehir karşılaşması ise Total’de ikinci, AB ve ABC1’de birinci oldu. Türkiye adeta maçı ve Halef’i izleyenler olarak ikiye ayrılmış durumdaydı.

Öte yandan sezonun bir diğer dizisi Veliaht yeni bölümüyle Show TV’de izleyici karşısına çıktı. Veliaht Total grubunda altıncı oldu. AB ve ABC1’de ise üçüncüydü. Başarılı oyuncu kadrosu ve merak uyandıran bir hikayesi olsa da Veliaht reytinglerde istediği sonucu alamayabiliyor. Ancak şu an için herhangi bir final kararı yok. Reytingler kanal ve yapım tarafından yeterli görülüyor.