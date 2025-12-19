Galatasaray Maçı Zirveyi Etkilemedi: 18 Aralık Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı
18 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Halef: Köklerin Çağrısı, Veliaht dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Öte yandan ise bir perşembe klasiği olarak maç yayını da vardı. Galatasaray ve Başakşehir’in karşılaşması reyting sonuçlarında Total’i etkileyemedi. Peki ya Total’de birinci kim oldu? Gelin detaylara geçelim!
NOW’da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı Total grubunda 8.82 reytingle birinci oldu.
İşte 18 Aralık Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇
İşte 18 Aralık Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇
İşte 18 Aralık Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇
