A.B.İ. Dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’na Filtre Yapılması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
19.12.2025 - 11:31

ATV’de başlayacak olan A.B.İ. dizisinin geçtiğimiz gün ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun olduğu proje için ikilinin yaş farkı epey konuşulmuştu. Bu sebeple yan yana geldikleri ilk an ve uyumları dört gözle bekleniyordu. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte de diziseverlerin dikkatini çeken bir durum oldu. Kenan İmirzalıoğlu’na filtre yapılması sosyal medyada gündem oldu. Aynı zamanda partnerlerin yaş farkı da yeniden konuşuldu. Gelin X’te söylenenlere birlikte bakalım!

Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) ile Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir dizi projesiyle ekranlarda olacak.

Jön olarak anılan başarılı oyuncunun özellikle Ezel dizisiyle birlikte geniş bir hayran kitlesi oluşmuştu. Kendisine eşlik edecek Afra Saraçoğlu da Yalı Çapkını ile ününe ün katmış, oyunculuğunu kanıtlamıştı. A.B.İ. dizisinin ilk aşama için çekimleri tamamlandı ve ilk tanıtım yayınlandı. Ocak ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Ancak dizi duyurulduğundan bu yana başrollerin yaş farkı tartışmalara konu olan hususlardan. Şimdiyse fragmanla birlikte kullanılan filtre dikkat çekti.

İşte yorumlardan birkaçı 👇

👇

👇

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
