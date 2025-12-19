A.B.İ. Dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’na Filtre Yapılması Sosyal Medyada Gündem Oldu

ATV’de başlayacak olan A.B.İ. dizisinin geçtiğimiz gün ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun olduğu proje için ikilinin yaş farkı epey konuşulmuştu. Bu sebeple yan yana geldikleri ilk an ve uyumları dört gözle bekleniyordu. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte de diziseverlerin dikkatini çeken bir durum oldu. Kenan İmirzalıoğlu’na filtre yapılması sosyal medyada gündem oldu. Aynı zamanda partnerlerin yaş farkı da yeniden konuşuldu. Gelin X’te söylenenlere birlikte bakalım!