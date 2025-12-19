A.B.İ. Dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’na Filtre Yapılması Sosyal Medyada Gündem Oldu
ATV’de başlayacak olan A.B.İ. dizisinin geçtiğimiz gün ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun olduğu proje için ikilinin yaş farkı epey konuşulmuştu. Bu sebeple yan yana geldikleri ilk an ve uyumları dört gözle bekleniyordu. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte de diziseverlerin dikkatini çeken bir durum oldu. Kenan İmirzalıoğlu’na filtre yapılması sosyal medyada gündem oldu. Aynı zamanda partnerlerin yaş farkı da yeniden konuşuldu. Gelin X’te söylenenlere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) ile Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir dizi projesiyle ekranlarda olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte yorumlardan birkaçı 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın