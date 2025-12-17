onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hayatından Dizi Setlerine Yapay Zekanın Aşırı Gerçekçi Akımını Görmelisiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hayatından Dizi Setlerine Yapay Zekanın Aşırı Gerçekçi Akımını Görmelisiniz

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.12.2025 - 23:29

Hayatımıza çok değil, son birkaç sene içerisinde giren yapay zeka öyle bir noktaya geldi ki artık 'yapayı' gerçeğinden ayırmak neredeyse imkansız! Her geçen gün de yapay zekayla yeni bir akım çıkıyor karşımıza. Bir gün herkes çocukluk haline sarılırken bir gün de herkesi meşhur filmlerden fırlamış gibi görebilirsiniz.

Bu kez de yapay zekayla hazırlanan videolar akım haline geldi ve farklı alanlarda yaratıcı işler yapıldı.

Kaynak: Instagramstroinaya

Kaynak: Instagram / cumhurfrankfurt

Kaynak: TikTokyesilcamsinemasi

Rus içerik üreticisi, yapay zekayla Türk dizilerinin setlerini ziyaret etti;

Bir içerik üreticisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını videolaştırdı;

Son olarak Kemal Sunal, kendi setlerini ziyaret etti;

