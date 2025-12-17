Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hayatından Dizi Setlerine Yapay Zekanın Aşırı Gerçekçi Akımını Görmelisiniz

Hayatımıza çok değil, son birkaç sene içerisinde giren yapay zeka öyle bir noktaya geldi ki artık 'yapayı' gerçeğinden ayırmak neredeyse imkansız! Her geçen gün de yapay zekayla yeni bir akım çıkıyor karşımıza. Bir gün herkes çocukluk haline sarılırken bir gün de herkesi meşhur filmlerden fırlamış gibi görebilirsiniz.

Bu kez de yapay zekayla hazırlanan videolar akım haline geldi ve farklı alanlarda yaratıcı işler yapıldı.

Kaynak: Instagram / stroinaya

Kaynak: Instagram / cumhurfrankfurt

Kaynak: TikTok / yesilcamsinemasi