Bir Türk Kazandı: Drone'larla Gökyüzünde Tetris Oynanarak Bir İlke İmza Atıldı

Dubai semaları, oyun dünyasının en ikonik yapımlarından biri olan Tetris’in daha önce hiç görülmemiş bir gösterisine ev sahipliği yaptı. Red Bull Gaming tarafından düzenlenen ve dünyanın ilk 'drone Tetris' turnuvası olma özelliğini taşıyan etkinlikte, Türk yarışmacı Fehmi Atalar tarihi bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu.

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2