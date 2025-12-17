onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Türk Kazandı: Drone'larla Gökyüzünde Tetris Oynanarak Bir İlke İmza Atıldı

Bir Türk Kazandı: Drone'larla Gökyüzünde Tetris Oynanarak Bir İlke İmza Atıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.12.2025 - 15:21

Dubai semaları, oyun dünyasının en ikonik yapımlarından biri olan Tetris’in daha önce hiç görülmemiş bir gösterisine ev sahipliği yaptı. Red Bull Gaming tarafından düzenlenen ve dünyanın ilk 'drone Tetris' turnuvası olma özelliğini taşıyan etkinlikte, Türk yarışmacı Fehmi Atalar tarihi bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu.

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/769835/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geleceğin teknolojisi ile nostaljiyi birleştiren bu sıra dışı turnuva için mekan olarak Dubai’nin simge yapılarından 150 metre yüksekliğindeki Dubai Frame seçildi.

Geleceğin teknolojisi ile nostaljiyi birleştiren bu sıra dışı turnuva için mekan olarak Dubai’nin simge yapılarından 150 metre yüksekliğindeki Dubai Frame seçildi.

Devasa yapı, gökyüzünde bir oyun alanı olarak kullanıldı. Final gecesinde tam 2 bin 800 drone, gece karanlığında ışıklı Tetris bloklarına (Tetriminolara) dönüşerek izleyicilere görsel bir şölen sundu. Oyunun efsanevi yaratıcısı Aleksey Pajitnov’un da yerinde takip ettiği etkinlikte, Pajitnov '1984'te bu oyunu kurarken bir gün drone'larla gökyüzünde oynanacağını hayal bile edemezdim,' diyerek duyduğu heyecanı dile getirdi.

Şampiyonluk yolu, dünya genelinde 60 ülkeden katılan milyonlarca oyuncunun kıyasıya mücadelesiyle başladı.

Şampiyonluk yolu, dünya genelinde 60 ülkeden katılan milyonlarca oyuncunun kıyasıya mücadelesiyle başladı.

Mobil ve bilgisayar üzerinden gerçekleşen aylık eleme süreçlerinin ardından en iyi oyuncular Dubai’deki büyük finale davet edildi. Türkiye’yi temsil eden Fehmi Atalar, yarı finalde Güney Koreli rakibini eleyerek finale adını yazdırdı. Finalde rakibi Perulu Leo Solórzano ile karşı karşıya gelen Atalar, stratejik bir karar vererek rakibinden sonra yarışmayı tercih etti.

Her iki finaliste de drone'ları kontrol etmeleri için 5'er dakikalık süre verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın