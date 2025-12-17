Bir Türk Kazandı: Drone'larla Gökyüzünde Tetris Oynanarak Bir İlke İmza Atıldı
Dubai semaları, oyun dünyasının en ikonik yapımlarından biri olan Tetris’in daha önce hiç görülmemiş bir gösterisine ev sahipliği yaptı. Red Bull Gaming tarafından düzenlenen ve dünyanın ilk 'drone Tetris' turnuvası olma özelliğini taşıyan etkinlikte, Türk yarışmacı Fehmi Atalar tarihi bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu.
Geleceğin teknolojisi ile nostaljiyi birleştiren bu sıra dışı turnuva için mekan olarak Dubai’nin simge yapılarından 150 metre yüksekliğindeki Dubai Frame seçildi.
Şampiyonluk yolu, dünya genelinde 60 ülkeden katılan milyonlarca oyuncunun kıyasıya mücadelesiyle başladı.
Her iki finaliste de drone'ları kontrol etmeleri için 5'er dakikalık süre verildi.
