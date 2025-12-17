2025 Yılında Bilim Dünyasında En Çok Konuşulan Gelişmeler

2025 yılı, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan dönüşümün hız kesmediği, hatta ivme kazandığı bir yıl oldu. Özellikle Yapay Zeka (AI)'nın her alanda derinleşmesi, sağlıkta çığır açan kişiselleştirilmiş tedaviler ve uzay araştırmalarındaki heyecan verici keşifler, bilim kurgunun sınırlarını zorlayan bir geleceği bugüne taşıdı. Bu gelişmeler, hem günlük yaşantımızı kökten değiştirmeye başladı hem de etik ve felsefi tartışmaların fitilini ateşleyerek bizi insan-makine sinerjisinin yeni boyutlarına doğru itti.

İşte 2025 yılında bilim ve teknoloji dünyasında en çok konuşulan ve bizi en çok şaşırtan 15 gelişme 👇