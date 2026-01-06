onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
, Güzellik
Ay Takvimine Göre Ocak 2026 Saç Kesim Günleri! Ay Takvimi ile Hayatın Akışını Değiştirin

Ay Takvimine Göre Ocak 2026 Saç Kesim Günleri! Ay Takvimi ile Hayatın Akışını Değiştirin

astrocentergelecekbenim Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
06.01.2026 - 14:44

Yeni yılın ilk ayında imaj değişikliği ile hayatın akışını tümüyle değiştirebilirsiniz, desek ne derdiniz? Ay takvimine göre saç kesimi işte tam da bunun için sizinle. Dünyanın pek çok yerinde milyonlar, hayatlarını şekillendirecek kararlar için astrolojiye başvuruyor. Saç kesimi için de Ay takvimi tercih ediliyor. 

Ocak ayında ise yeniden başlama enerjisini saç kesimi ve bakım ritüelleri ile kucaklayabilirsiniz. 2026 yılına bambaşka biri olarak başlamaya ne dersiniz? Dış görünüşünüzden içsel enerjinize her şey ile yenilenebilir ve hayatınızın seyrini değiştirebilirsiniz. Tabii doğru niyetlerle ve doğru zamanda yapılan uygulama işe yarayabilir. Peki, Ocak ayında hangi günlerde saç kesilmeli? 2026 Ocak'ta hangi günler saç kesimi yapılmamalı? 

İşte, detaylar..

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ocak Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

Ocak Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

  • 6 Ocak Salı: Ay'ın Başak burcunda olduğu bugün küçülen Ay'ın (Üçüncü Evre) 19. günü. Bugün saç kesimi, boya ve stil değişiklikleri için oldukça uygun. Bu değişiklikler, ruh halinizi yükseltecek ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak.

  • 9 Ocak Cuma: Ay'ın Terazi burcunda olduğu 22. ay gününde, saçlarınızı kestirmek hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bugün yapılan saç kesimi özellikle de iş ve para konularında destekleyici bir etkiye sahip olabilir.

  • 11 Ocak Pazar: Ay'ın Akrep burcunda olduğu bugün küçülen Ay Dördüncü Evrede. Ayrıca bugün 23. ay günü. Saç kesimi ise hayatın akışını değiştirebilir... İmajınızı tazelemek ve küçük stil değişiklikleri yapmak her şeyin yenilenmesini sağlayabilir, şansınız da dönebilir. 

  • 15 Ocak Perşembe: Ay'ın Yay burcunda olduğu 27. ay gününde, pozitif bir ruh haliyle yapılan saç kesimi, ilişkileri yumuşatır ve kariyer alanında enerjiyi destekler.

  • 19 Ocak Pazartesi: Ay'ın Kova burcunda olduğu 2. ay gününde, yani büyüyen Ay'ın Birinci Evresindeyiz. Şimdi, saç kesimi ve boya işlemleri moralinizi yükseltecek. Bu değişiklikler, yılın ilk ayının tam ortasında yeni kararlar almayı da unutmayın. 

  • 30 Ocak Cuma: Ay'ın Yengeç burcunda olduğu ve 13. ay gününde, saçlarınızı kestirmek dikkat çekmeyi, güçlü bir imaj yaratmayı ve yeni tanışıklıkları destekler. Aşkı bulmak üzere olabilir misini? Ayrıca bugünün enerjisi ile öz güveniniz artabilir ve güçlenebilirsiniz.

Yeni Yılın Saç Kesim Ritüeli: 15 Ocak'a Kadar Deneyin!

Yeni Yılın Saç Kesim Ritüeli: 15 Ocak'a Kadar Deneyin!

Yeni yılın ilk ayı ile birlikte, yeni başlangıçlar ve taze enerjiler gündeme gelecek. Ocak ayı itibarıyla, saç kesimi sadece fiziksel bir değişimi değil, aynı zamanda enerjisel bir yenilenmeyi de ifade edecek. Ay takvimine göre saç kestirmeyi tercih edenler yüzlerce yıldır olduğu gibi 2026'da da “Saç kesimi ile hayatımda pozitif değişikliklere yer açıyorum.” diyerek enerjilerini yükseltebilecek! 

Siz de yeni yılın enerjisini saçlarınla birleştirmek istiyorsanız, basit ama etkili bir ritüel deneyebilirsiniz. İşte, Ocak 2026'ya özel saç kesim ritüeli: 

  • Saç kesimi yapacağın sabah bir bardak su için, derin bir nefes alın ve niyet edin. Bu, pozitif enerjiyi çekmek ve yeni başlangıçlara kapı açmak için güçlü bir adım olacaktır.

  • Saçını kestirmeden önce ise saçlarınıza sevgi gösterin. Özellikle Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, argan yağı veya jojoba yağı ile saç uçlarına bakım yapın. Bu, saçlarınızı hem besleyecek hem de kesim için hazırlayacaktır.

  • Kesim sırasında, bir kez daha niyetinizi dile getirin. İster içinizden ister sesli olarak, “Bu saç kesimi bana yeni fırsatlar, sevgi, aşk, başarı, bolluk ve bereket getiriyor.” gibi dileklerde bulunun. “Yeni yılda güzellik, sağlık ve harmoni benimle.” ya da “Bu saç kesimiyle birlikte eski yükleri bırakıyor, hayatıma yenilik ve bereketi davet ediyorum.” da diyebilirsiniz. 

Bu ritüel, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak ve hayatınızda adeta bir dönüşümü başlatacaktır.

Ocak Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

Ocak Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

  • 2 Ocak Cuma: Ay'ın Yengeç burcunda olduğu ve 15. ay gününe denk geldiği bugünde dikkatli olun! Saç kesimine gitmek belki de pek iyi bir fikir olmayabilir. Bu durum şanssızlık getirebilir ve sağlık hassasiyetlerinizi tetikleyebilir.

  • 7 Ocak Çarşamba: Ay, Başak burcunda ve Üçüncü Evrede küçülmeye devam ediyor. Bugün saç kesimi ise bedensel yorgunluk hissini artırabilir. Belki de bu günü dinlenmeye ayırmak daha iyi olabilir.

  • 8 Ocak Perşembe: Yine küçülen fazdaki Ay'ın 21. gününde de dikkatli olmak gerek! Zira, aşk hayatınıza olumsuz etkisi olabilir saç kesimi. İmaj değişikliğinizle başlayan bir gerilim söz konusu olabilir ilişkinizde! 

  • 17 Ocak Cumartesi: Ay'ın Oğlak burcunda olduğu ve Dördüncü Evreye geçtiği bugün, saç kesimi iş ilişkilerinde gerilime sebebiyet verebilir. Belki de para yönetimine odaklansanız daha iyi olur bugün. 

  • 23 Ocak Cuma: Ay, Koç burcunda ve büyüyen Ay'ın (Birinci Evre) 6. günündeyiz artık. Saç kesiminin negatif enerji ve stres çekme riski var bugün! Bu nedenle bugünü rahatlatıcı aktivitelerle geçirmek daha iyi bir seçenek olabilir.

  • 27 Ocak Salı: Ay, İkizler burcuna ve ikinci evreye geçiyor. Saç kesiminin yaşam enerjisini zayıflatabileceği bir güne başlıyoruz. Belki de kesim yerine boya ve bakımı tercih etmeli, bugün! 

  • 31 Ocak Cumartesi: Ay, Yengeç burcuna geçiyor ve Ocak son buluyor. Saç kesimi ise bugün, tartışma ve gerginlik riskini artabilir. Saçınızdan memnun kalmayabilirsiniz. Daha da önemlisi yavaş uzama ve küsme gibi sorunlar gündeme gelebilir saçınızda. 

Ocak Ayı’nda Nötr Saç Kesim Günleri

Ocak ayında, Ay'ın ne çok destekleyici ne de tamamen olumsuz olduğu nötr saç kesim günleri de var. Bu günlerde saç kestirmek mümkün olsa da, büyük değişiklikler yerine bakım, düzeltme ve küçük dokunuşlar tercih etmek en iyisi. 

İşte, Ocak ayında nötr günler: 5 Ocak Pazartesi, 10 Ocak Cumartesi, 10 Ocak Pazartesi, 16 Ocak Cuma, 20 Ocak Salı, 21 Ocak Çarşamba, 26 Ocak Pazartesi, 29 Ocak Perşembe.

Ocak 2026’da Ay Takvimine Göre Saçınızı Kestirin: Yeni Yılda Hayatın Akışını Değiştirin

Bir kez daha görüyoruz ki Ay'ın gizemli döngüsüne göre planlanan saç kesimleri, sadece dış görünümünüzü değil, aynı zamanda enerjimizi ve ruh halimizi de etkiliyor. 2026'nın ilk ayında, Ay takvimine göre belirlenen doğru günlerde yapılan bir saç kesimi, sizi sadece estetik olarak değil, aynı zamanda enerjik ve ruhsal olarak da yeniden şekillendirebilir.

Bu özel ve bilinçli saç kesimi, yeni hedeflerinize daha net bir şekilde odaklanma yeteneğinizi artırabilir, kendinizi daha güçlü ve enerjik hissetmenizi sağlayabilir. Ayrıca, hayatınızda taze bir akış başlatmanıza yardımcı olabilir. Yeni yılda yeni başlangıçlar için saç kesim rutinlerinizi bir de Ay takvimine göre planlayın!

Dilerseniz Ocak Ay Takvimini bir de yapay zekanın yorumuyla dinleyelim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın