Ay Takvimine Göre Ocak 2026 Saç Kesim Günleri! Ay Takvimi ile Hayatın Akışını Değiştirin

Yeni yılın ilk ayında imaj değişikliği ile hayatın akışını tümüyle değiştirebilirsiniz, desek ne derdiniz? Ay takvimine göre saç kesimi işte tam da bunun için sizinle. Dünyanın pek çok yerinde milyonlar, hayatlarını şekillendirecek kararlar için astrolojiye başvuruyor. Saç kesimi için de Ay takvimi tercih ediliyor.

Ocak ayında ise yeniden başlama enerjisini saç kesimi ve bakım ritüelleri ile kucaklayabilirsiniz. 2026 yılına bambaşka biri olarak başlamaya ne dersiniz? Dış görünüşünüzden içsel enerjinize her şey ile yenilenebilir ve hayatınızın seyrini değiştirebilirsiniz. Tabii doğru niyetlerle ve doğru zamanda yapılan uygulama işe yarayabilir. Peki, Ocak ayında hangi günlerde saç kesilmeli? 2026 Ocak'ta hangi günler saç kesimi yapılmamalı?

İşte, detaylar..