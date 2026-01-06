Epilepsi Nöbetlerini Önceden Bildiren “Akıllı Başlık” Geliştirildi

Sistem, nöbet öncesi ortaya çıkan elektriksel ve fizyolojik değişiklikleri tanıyabiliyor ve hastalara zamanında uyarı vererek hazırlanma fırsatı sağlıyor. Yapay zeka, tahminin güvenilirlik seviyesini de göstererek hastaların nöbetleri yönetmesini kolaylaştırıyor.

Şu anda sistemin doğruluk oranı yüzde 95’e kadar çıkabiliyor. Larijani, “Kısa bir uyarı bile aileler için yaralanmaları önleyip korkuyu azaltabilir. Bizim için başarının ölçüsü budur” diyor.

Başlığın tasarımını geliştirmeye devam eden ekip, çocuklar için de uygun bir versiyon geliştirmeyi hedefliyor. Ancak tıbbi cihazların yasal onay süreçleri uzun sürdüğü için geniş çaplı kullanım birkaç yıl alabilir. Larijani, “En sıkı denetime tabi ürünler tıbbi cihazlar. Engelleri aşmak zaman alıyor. Ama hem yazılım hem donanım testlerimizi tamamladık” ifadelerini kullanıyor.

Araştırma ekibi, cihazın geliştirilmesini Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon Ajansı’nın 9 milyon sterlinlik Proof of Concept programı aracılığıyla destekliyor. Bu çalışma, daha önce epilepsiyle bağlantılı beyin anormalliklerini tespit edebilen yapay zekâ yazılımlarının geliştirilmesinin ardından geldi.