Epilepsi Nöbetlerini Önceden Bildiren “Akıllı Başlık” Geliştirildi

Epilepsi Nöbetlerini Önceden Bildiren “Akıllı Başlık” Geliştirildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 14:40

Epilepsi hastaları için günlük yaşamı büyük ölçüde etkileyen nöbetler, artık daha önceden fark edilebilecek. İskoçya’daki araştırmacılar, yaklaşan nöbetleri önceden tespit eden ve kullanıcısına zaman kazandıran yenilikçi bir başlık geliştirdi. Cihaz, nöbetleri erken uyarı sistemiyle haber vererek hem yaralanmaları önlemeyi hem de hastaların daha güvenli ve bağımsız bir yaşam sürmesini hedefliyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://news.stv.tv/scotland/unique-a...
Bilim insanları, epilepsi nöbetlerini gerçekleşmeden önce fark edebilen, yapay zeka destekli çığır açıcı bir başlık geliştirdi.

İskoçya’daki Glasgow Caledonian Üniversitesi araştırmacıları, cihazın hastalara yaklaşan nöbetleri önceden bildirme potansiyeli sayesinde olası yaralanmaları önleyebileceğini ve hastaların daha güvenli bir yaşam sürmesini sağlayabileceğini söylüyor.

Baş araştırmacı Profesör Hadi Larijani, cihazın beyin dalgaları ve kalp fonksiyonlarını analiz ederek nöbetleri tespit ettiğini belirtiyor.

Larijani, “Sadece birkaç dakika öncesinden uyarı vermek bile insanların hayatını değiştirebilir. Amacımız hastalara ve ailelerine kritik anlarda tepki verecek zaman kazandırmak ve daha bağımsız bir yaşam sunmak” diyor.

Epilepsi, Birleşik Krallık’ta yaklaşık 630 bin kişiyi etkileyen nörolojik bir rahatsızlık ve beyindeki farklı bölgelere bağlı olarak 60’tan fazla nöbet türü bulunuyor. Larijani, geliştirdikleri başlığı “son derece benzersiz” olarak tanımlıyor ve gelecekte şapka gibi günlük yaşamda kullanılabilecek bir tasarım sunmayı hedeflediklerini ekliyor.

Araştırma ekibi, binlerce saatlik beyin ve kalp kaydını yapay zeka algoritmasıyla analiz ederek cihazı “hayali bir kafa” üzerinde eğitti.

Sistem, nöbet öncesi ortaya çıkan elektriksel ve fizyolojik değişiklikleri tanıyabiliyor ve hastalara zamanında uyarı vererek hazırlanma fırsatı sağlıyor. Yapay zeka, tahminin güvenilirlik seviyesini de göstererek hastaların nöbetleri yönetmesini kolaylaştırıyor.

Şu anda sistemin doğruluk oranı yüzde 95’e kadar çıkabiliyor. Larijani, “Kısa bir uyarı bile aileler için yaralanmaları önleyip korkuyu azaltabilir. Bizim için başarının ölçüsü budur” diyor.

Başlığın tasarımını geliştirmeye devam eden ekip, çocuklar için de uygun bir versiyon geliştirmeyi hedefliyor. Ancak tıbbi cihazların yasal onay süreçleri uzun sürdüğü için geniş çaplı kullanım birkaç yıl alabilir. Larijani, “En sıkı denetime tabi ürünler tıbbi cihazlar. Engelleri aşmak zaman alıyor. Ama hem yazılım hem donanım testlerimizi tamamladık” ifadelerini kullanıyor.

Araştırma ekibi, cihazın geliştirilmesini Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon Ajansı’nın 9 milyon sterlinlik Proof of Concept programı aracılığıyla destekliyor. Bu çalışma, daha önce epilepsiyle bağlantılı beyin anormalliklerini tespit edebilen yapay zekâ yazılımlarının geliştirilmesinin ardından geldi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
