Epilepsi Nöbetlerini Önceden Bildiren “Akıllı Başlık” Geliştirildi
Epilepsi hastaları için günlük yaşamı büyük ölçüde etkileyen nöbetler, artık daha önceden fark edilebilecek. İskoçya’daki araştırmacılar, yaklaşan nöbetleri önceden tespit eden ve kullanıcısına zaman kazandıran yenilikçi bir başlık geliştirdi. Cihaz, nöbetleri erken uyarı sistemiyle haber vererek hem yaralanmaları önlemeyi hem de hastaların daha güvenli ve bağımsız bir yaşam sürmesini hedefliyor.
İşte detaylar...
Bilim insanları, epilepsi nöbetlerini gerçekleşmeden önce fark edebilen, yapay zeka destekli çığır açıcı bir başlık geliştirdi.
Baş araştırmacı Profesör Hadi Larijani, cihazın beyin dalgaları ve kalp fonksiyonlarını analiz ederek nöbetleri tespit ettiğini belirtiyor.
Araştırma ekibi, binlerce saatlik beyin ve kalp kaydını yapay zeka algoritmasıyla analiz ederek cihazı “hayali bir kafa” üzerinde eğitti.
