Kedi Olmak Vardı: Kedisi İçin Mini Şehir İnşa Eden Çinli YouTuber Sayesinde Boyut Algımızı Yitirdik

Kedi Olmak Vardı: Kedisi İçin Mini Şehir İnşa Eden Çinli YouTuber Sayesinde Boyut Algımızı Yitirdik

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
02.09.2025 - 13:53

Çin’de bir YouTuber, kedisi için hazırladığı mini ev ile beğenileri topladı. O anları video kaydına alan YouTuber, kısa sürede yüksek izlenme alarak, diğer sosyal medya platformlarında da viral oldu. Kedisinin şansı bir yana, izlerken bizler de imrendik. Gelin detaylara geçelim!

İşte detaylar 👇

İzleyiciler yorumlarda buluştu.

İzleyiciler yorumlarda buluştu.

“Boyut algımızı yitirdik” en çok dile getirilen cümle oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
