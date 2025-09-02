Kedi Olmak Vardı: Kedisi İçin Mini Şehir İnşa Eden Çinli YouTuber Sayesinde Boyut Algımızı Yitirdik

Çin’de bir YouTuber, kedisi için hazırladığı mini ev ile beğenileri topladı. O anları video kaydına alan YouTuber, kısa sürede yüksek izlenme alarak, diğer sosyal medya platformlarında da viral oldu. Kedisinin şansı bir yana, izlerken bizler de imrendik. Gelin detaylara geçelim!