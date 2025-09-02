onedio
Dudak Uçuklatan Fiyatlar! Türkiye’nin En Pahalı Liseleri Sıralandı: Sosyal Medya İkiye Bölündü

Elif Sude Yenidoğan
02.09.2025 - 12:34

Eğitim öğretim döneminin başlangıcının yaklaşmasıyla okul fiyatları konusunda da bir merak başladı. Okul ücretleri sık sık sosyal medyada gündeme gelen konulardan. Kimi ebeveynler sitemini dile getirirken kimi ebeveynler ise fiyatları normal görüyor. @genctg adlı Instagram sayfası da Türkiye’nin en pahalı ilk 6 özel lisesini sıraladı. Gelin detaylara geçelim!

İşte detaylar 👇

Video etkileşimlerle buluşunca yorumlar da gecikmedi.

Video etkileşimlerle buluşunca yorumlar da gecikmedi.

Yorumlarda buluşan izleyiciler ikiye bölündü. İstenen fiyatlar karşısında ilgili okulların yalnızca eğitimle değil, birçok katkısıyla öne çıktığını dile getirenler oldu. Fiyatları eleştirenler de vardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

