Dudak Uçuklatan Fiyatlar! Türkiye’nin En Pahalı Liseleri Sıralandı: Sosyal Medya İkiye Bölündü

Eğitim öğretim döneminin başlangıcının yaklaşmasıyla okul fiyatları konusunda da bir merak başladı. Okul ücretleri sık sık sosyal medyada gündeme gelen konulardan. Kimi ebeveynler sitemini dile getirirken kimi ebeveynler ise fiyatları normal görüyor. @genctg adlı Instagram sayfası da Türkiye’nin en pahalı ilk 6 özel lisesini sıraladı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Video etkileşimlerle buluşunca yorumlar da gecikmedi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın