onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yediği Meyveler Midesine Dokunan Ayı Okan Hastaneye Kaldırıldı

Yediği Meyveler Midesine Dokunan Ayı Okan Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2025 - 10:55

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde yediği meyvelerin midesine dokunmasıyla rahatsızlanan Okan isimli ayı, tedavi altına alındı.

MR’ı çekilen ve bir dizi tedaviden geçirilen ayının durumunun iyi olduğu, 3 yıl önce de benzer şikayetleri nedeniyle tedavi edildiği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
3
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın