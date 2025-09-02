Köksal Baba'nın Deniz Seki'nin Kucağındaki Görüntüleri X'te Gündem Oldu!
Köksal Baba, kendine has mizahı ve paylaşımlarıyla yıllardır sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Öte yandan ünlü şarkıcı Deniz Seki, güçlü sesi ve sahne performanslarıyla hem müzik dünyasında hem de magazin gündeminde sıkça adından söz ettiriyor.
Son günlerde ise sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bir gelişme yaşandı: Köksal Baba ve Deniz Seki bir araya geldi! Görüntüler, ünlü şarkıcının Köksal Baba’nın doğum günü kutlamasına katılmasıyla gündeme gelirken o anlar kısa sürede olay oldu.
Son olarak Deniz Seki ve Köksal Baba’nın birlikte Ege’nin şarkılarına eşlik ettikleri video sosyal medyayı salladı.
İşte o anlar:
Sosyal medya dün, Köksal Baba ve Deniz Seki’nin birlikte paylaştığı görüntülerle çalkalandı. Doğum günü kutlamasından eğlenceli anlara kadar uzanan bu paylaşımlar, kısa sürede gündem oldu.
