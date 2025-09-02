İlkay Gündoğan Resmen Galatasaray’da: İlkay Gündoğan Ne Kadar Ücret Alacak?
Galatasaray, son olarak Manchester City’de formaya giyen İlkay Gündoğon ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. İlkay için Manchester City’e bonservis ücreti ödenemecek. İlkay Gündoğan Galatasaray’dan yıllık 4 milyon 500 euro kazanacak.
Galatasaray, Osimhan, Sane, Singo ve Uğurcan’ın ardından İlkay Gündoğan’ı da kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın paylaşımı 👇
