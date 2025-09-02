onedio
İlkay Gündoğan Resmen Galatasaray’da: İlkay Gündoğan Ne Kadar Ücret Alacak?

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.09.2025 - 21:40

Galatasaray, son olarak Manchester City’de formaya giyen İlkay Gündoğon ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. İlkay için Manchester City’e bonservis ücreti ödenemecek. İlkay Gündoğan Galatasaray’dan yıllık 4 milyon 500 euro kazanacak.

Galatasaray, Osimhan, Sane, Singo ve Uğurcan’ın ardından İlkay Gündoğan’ı da kadrosuna kattı.

Sabah saatlerinde İstanbul’a gelen İlkay Gündoğan ile her konuda anlaşan Galatasaray transferin tamamlandığını duyurdu. 

2 yıllık sözleşme boyunca İlkay Gündoğan yıllık 4 milyon 500 bin euro ücret kazanacak.

Galatasaray'ın paylaşımı 👇

'Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
